Samuel Xavier exalta torcida do Fluminense e projeta classificação no Mundial

Samuel Xavier, lateral direito do Fluminense, fez questão de elogiar a torcida tricolor presente nos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Em busca da classificação às oitavas de final, o time carioca enfrenta o Mamelodi Sundowns neste quarta-feira, às 16h (de Brasília).

"A gente ta jogando longe de casa, mas estou me sentindo em casa. Nos dois jogos, tivemos muita presença de nosso torcedor, que nos apoiou o tempo todo. Torcedor está acreditando e é o que a gente espera do torcedor, esse apoio incondiconal do primeiro ao último minuto, independente do resultado que estiver acontecendo", disse Samuel Xavier ao canal oficial do Fluminense. O atleta projetou mais uma grande partida e a vaga na próxima fase.

"Quem é Fluminense já provou que sabe que tem que acreditar até o fim. Já mostramos aí, fizemos gols no final da partida. A gente pede o apoio até o último minuto e, se Deus quiser, vamos sair com um grande resultado", finalizou.

"A gente tá jogando longe de casa, mas estou me sentindo em casa". Hoje é pela vaga! Vamos, Fluminense!

Situação do Fluminense

Líder do Grupo F com quatro pontos, o Tricolor, de Samuel Xavier, entra em campo nesta quarta-feira, às 16h, no Hard Rock Stadium, em Miami, com a vantagem do empate para garantir vaga nas oitavas de final. O adversário sul-africano, que soma três pontos, precisa da vitória para ultrapassar os cariocas e avançar de fase.

No mesmo horário, Borussia Dortmund e Ulsan Hyundai se enfrentam ? os alemães também têm quatro pontos e só dependem de um empate para se classificar.