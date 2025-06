Salzburg x Real Madrid: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Mundial

O RB Salzburg-AUT duela contra o Real Madrid-ESP, nesta quinta-feira, pelo grupo H do Super Mundial de Clubes. A partida será às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Globo, Sportv e Cazé TV.

POSIÇÕES NA TABELA

RB Salzburg - 4 pontos em 2 jogos - 2º lugar do grupo H



Real Madrid - 4 pontos em 2 jogos - 1º lugar do grupo H

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

RB Salzburg: Zawieschitzky; Lainer, Gadou e Rasmussen, Kratizg; Gloukh, Sulzbacher e Bidstrup; Nene, Onisiwo e Baidoo



Técnico: Thomas Letsch

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen e Fran Garcia; Valverde, Tchouaméni e Bellingham; Rodrygo, Gonzalo García e Vinicius Junior



Técnico: Xabi Alonso

ARBITRAGEM

Dahane Beida-MAU será o árbitro do confronto, enquanto Jerson dos Santos-ANG e Stephen Yiembe-QUE ficam nas posições de auxiliares. O VAR não foi divulgado.