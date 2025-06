Saiba quanto Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo já arrecadaram no Mundial de Clubes

O futebol brasileiro conseguiu emplacar seus quatro representantes nas oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa, que está sendo disputado nos Estados Unidos. A classificação e o bom desempenho esportivo renderam, até o momento, valores milionários para Flamengo, Botafogo, Palmeiras e Fluminense. Clique aqui e confira a premiação das demais equipes.

A Fifa definiu que cada vitória nos três jogos da fase de grupos garante US$ 2 milhões (R$ 11 milhões), enquanto um empate rende US$ 1 milhão (R$ 5,5 milhões). De acordo com critérios estabelecidos pelo Conselho Técnico da entidade, os times sul-americanos, que representam a Conmebol, embolsam US$ 15,21 milhões (R$ 84,3 milhões) apenas pela participação, além da ida às oitavas de final, que rende mais US$ 7,5 milhões (R$ 41,6 milhões).

O Flamengo é o time brasileiro com maior arrecadação até o momento, com US$ 27,71 milhões (R$ 154,02 milhões). Considerando os valores de participação e bônus, somados às duas vitórias contra Espérance e Chelsea e ao empate contra o LAFC na última rodada, o time da Gávea está à frente dos outros três representantes do País.

Mesmo com a derrota por 1 a 0 para o Atlético de Madrid, o Botafogo garantiu sua classificação para as oitavas de final e já assegurou uma renda total de US$ 26,71 milhões (R$ 148,46 milhões), graças à participação e às duas vitórias sobre Seattle Sounders e PSG. Os outros dois brasileiros, Palmeiras e Fluminense, com uma vitória e dois empates na primeira fase, acumulam os mesmos valores que o time de General Severiano.

Agora, as fases eliminatórias também oferecem premiações significativas. A classificação para as quartas de final garante US$ 13,125 milhões (R$ 72,8 milhões). A chegada à semifinal assegura mais US$ 21 milhões (R$ 116,5 milhões). O segundo colocado recebe US$ 30 milhões (R$ 166 milhões), enquanto o campeão fatura US$ 40 milhões adicionais (R$ 221 milhões).