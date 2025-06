Saiba quanto o Palmeiras faturou na Copa do Mundo de Clubes até o momento

A Copa do Mundo de Clubes da Fifa é uma vitrine para o futebol brasileiro, que tem feito bonito no torneio. Contudo, os valores pagos pela competição aos clubes participantes chamam a atenção. O Palmeiras, por exemplo, já arrecadou quase R$ 150 milhões em premiação.

O Palmeiras conseguiu a classificação às oitavas de final, como líder do Grupo A, ao empatar em 2 a 2 com o Inter Miami na última segunda-feira. Conforme antecipado pela Fifa, todos os clubes que chegam à tal fase levam o valor de R$ 7,5 milhões de dólares (R$ 41,4 milhões na cotação atual).

Antes mesmo do início da competição, a Fifa previa um valor fixo inicial, de acordo com os continentes, aos participantes do Mundial. Os clubes brasileiros, entre eles o Palmeiras, claro, embolsaram, logo de cara, 15,21 milhões de dólares (cerca de R$ 83,95 milhões) apenas pela participação.

A Fifa também prometeu uma premiação variável, baseada no desempenho das equipes ao longo da Copa do Mundo de Clubes. Na fase de grupos, a entidade pagou 2 milhões de dólares (R$ 11,04 milhões) por vitória, e um milhão de dólares (R$ 5,52 milhões) por empate.

Que entrosamento dessa dupla, hein? ? Allan foi o autor das assistências nos dois gols do Paulinho com o manto! ? pic.twitter.com/EMUlhTV5UY ? SE Palmeiras (@Palmeiras) June 24, 2025

O Palmeiras, então, faturou quatro milhões de dólares (R$ 22,08 milhões) em "bônus" durante a fase de grupos. O Verdão empatou sem gols com o Porto, venceu o Al Ahly por 2 a 0 e, na última rodada, buscou o empate em 2 a 2 com o Inter Miami de Messi e Suárez.

Somando todos os valores, assim, o Alviverde arrecadou um total de 26,71 milhões de dólares com a participação atual no Mundial de Clubes, o que totaliza cerca de R$ 147,4 milhões na cotação atual.

Agora, o Verdão já está de olho no valor pago às equipes que avançam às quartas de final. A Fifa garante 13,125 milhões de dólares (R$ 72,45 milhões) aos times que chegarem em tal fase.

Para garantir o valor, porém, o Palmeiras terá que bater um velho conhecido. Nas oitavas de final, os comandados de Abel Ferreira enfrentarão o Botafogo neste sábado, a partir das 13h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

O Verdão avançou ao mata-mata da competição com cinco pontos e a melhor campanha do Grupo A. Do outro lado, o Botafogo garantiu vaga nas oitavas como segundo colocado do Grupo B, com seis pontos - venceu PSG e Seattle Sounders-EUA, mas perdeu para o Atlético de Madrid.

Veja quanto o Palmeiras faturou até agora no Mundial: