Ryan Francisco marca, São Paulo vence Bahia e se aproxima do G8 no Brasileiro sub-20

Na tarde desta quarta-feira, o São Paulo venceu o Bahia, por 3 a 1, no CFA Laudo Natel, em Cotia (SP), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. Tetê, Gerald (contra) e Ryan Francisco marcaram os gols do triunfo dos donos da casa, enquanto Enzo Ruan (contra) descontou para a equipe visitante.

Com o resultado, o São Paulo chegou aos 21 pontos e subiu para a 10ª colocação, ficando a dois pontos do G8 do Brasileiro sub-20. Neste momento, o Juventude é o oitavo colocado, com 23 pontos. Do outro lado, o Bahia figura na 16ª posição, com 16 pontos.

Os dois times, agora, voltam a campo pela 16ª rodada do Brasileiro sub-20. O São Paulo recebe o Juventude no CFA Laudo Natel, enquanto o Bahia encara o Cruzeiro no CT Evaristo de Macedo. Ambas as partidas acontecem na próxima quarta-feira, (02), às 15h (de Brasília).

Os gols do jogo

O São Paulo abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo. Tetê recebeu do lado esquerdo, cortou para o meio, carregou até a entrada da área e bateu para o gol. O goleiro do Bahia não conseguiu defender, e o Tricolor saiu an frente no marcador.

Aos 24 minutos, o São Paulo ampliou a vantagem. Henrique recebeu na ponta direita, evitou a saída, invadiu a grande área e chutou para o meio. A bola bateu em Gerald, zagueiro do Bahia que estava na pequena área, e terminou no fundo das redes.

Com nove minutos da segunda etapa, o São Paulo chegou ao terceiro gol. Após cobrança de escanteio para a primeira trave, a bola foi desviada por Osorio. Dentro da pequena área, Ryan Francisco só teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol.

Já aos 39 minutos, o Bahia descontou em uma infelicidade da zaga são-paulina. Após cruzamento para dentro da área, a bola bateu em Enzo Ruan. O goleiro João Pedro não conseguiu chegar, e o gol contra foi marcado.