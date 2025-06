Rival de Fonseca é nº 5, medalhista olímpico e melhor sacador do circuito

João Fonseca volta à quadra hoje para enfrentar Taylor Fritz, número cinco do ranking mundial, na segunda rodada de Eastbourne. O tenista norte-americano, além de ser o atual campeão e tri na grama inglesa, foi medalhista de bronze em Paris e é considerado o melhor sacador do circuito pelas estatísticas.

Força no saque

Taylor Fritz é o maior campeão do ATP 250 da Inglaterra e conquistou lá a sua primeira taça no profissional, há seis anos. Hoje com 27, ele venceu o torneio em três das últimas cinco edições e defende o título neste ano.

Ele já venceu quatro competições na grama, sendo a mais recente nesta temporada. Há duas semanas, ele faturou o ATP 250 de Sttutgart, aumentando sua lista de troféus para nove. Os outros cinco foram em quadras duras, sendo o maior o do Masters 1000 de Indian Wells de 2022.

No ano passado, o norte-americano foi bronze nas duplas nos Jogos Olímpicos de Paris. Junto de Tommy Paul, derrotou os tchecos Tomas Machac e Adam Pavlasek para conquistar a medalha.

Fritz é o número cinco do mundo, mas caiu uma posição na lista mais recente. Ele subiu para a quarta colocação do ranking pela primeira vez em novembro do ano passado, posto que manteve até maio, quando desceu para sétimo. Retornou em junho depois do título em Stuttgart, mas caiu novamente, embora siga no top 5.

O rival de Fonseca ostenta a melhor avaliação de saque nos últimos 13 meses. Fritz recebeu uma nota de 298,6, disparada a melhor do circuito, com base nas estatísticas elaboradas pela própria ATP. A métrica analisa números de qualidade, eficiência e consistência dos tenistas no circuito.

Neste período, o norte-americano venceu 90% de seus games de serviço, com 80% de pontos ganhos no primeiro saque e média de 10,5 aces por partida. Já João não aparece entre os 80 mais bem colocados no ranking.

Easbourne recebe um duelo de gerações. Após passar da estreia, o brasileiro se tornou o tenista mais jovem a vencer no ATP 250 inglês desde Taylor Fritz, que tinha 17 anos quando saiu vitorioso em jogo em 2017, quando o torneio foi disputado em Nottingham.