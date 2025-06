Renato Moicano muda o tom e exalta Dariush antes do UFC 317: "Tem que ser respeitado"

Renato Carneiro é um dos lutadores mais irreverentes do plantel do Ultimate. E o brasileiro usa tal personalidade para fazer análises de outros atletas sem filtros, independentemente do contexto. Beneil Dariush, seu próximo adversário, não escapou de uma de suas observações Mas se antes 'Moicano' ironizou a idade do rival, cravou ser superior em todas as áreas e abraçou o favoritismo, agora, às vésperas do UFC 317, o ex-desafiante ao título dos pesos-leves (70 kg) 'virou a chave' e mudou completamente sua postura em relação ao americano.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Moicano destacou a longa sequência de vitórias que Dariush defendia até ser superado por Charles 'Do Bronx' e Arman Tsarukyan nas últimas rodadas. Os reveses, na visão do brasileiro, não tiram o mérito do americano, tampouco diminui o nível de ameaça que o veterano pode lhe oferecer neste sábado (28), durante a 'Semana Internacional da Luta', em Las Vegas (EUA).

"Ele é um cara duro. Na primeira luta (entre nós), que eu não lutei, no primeiro camp, eu estava fazendo muita gracinha com ele. Mas eu sei que ele é duro. É um cara que estava vindo de oito vitórias seguidas até perder para o Charles (Do Bronx) e para o Arman (Tsarukyan). Um que vai lutar pelo cinturão e outro que é primeiro desafiante. Então o Beneil Dariush tem que ser respeitado. Mas é aquilo, não estou ligando. Quero chegar lá, bater nele e pegar o dinheiro. Não estou muito preocupado com ele", destacou o brasiliense.

Uso do holofotes

Sincero, como de costume, Moicano não sabe exatamente onde uma vitória sobre Dariush pode o levar na categoria. Em contrapartida, o brasileiro tem um plano claro em mente: fazer o melhor uso dos holofotes possível. Escalado para um dos eventos mais aguardados do ano, Renato planeja explorar ao máximo a exposição de competir na 'Semana Internacional da Luta' para, assim, conseguir um confronto ainda mais atrativo na rodada seguinte.

"Ranking não representa nada. Venho falando que (uma vitória) me coloca em lugar nenhum e, ao mesmo tempo, em todo lugar. Quem você está lutando importa. Mas mesmo que você lute com um cara que não é midiático e não tenha ranking, se você tiver um hype suficiente, isso vai te colocar para lutar lá na frente. Vide o Paddy Pimblett (...) Então se eu vou lá e nocauteio o Dariush de uma forma espetacular no primeiro round, finalizo ele no primeiro round, tenho um bom discurso e um bom nome, isso vai fazer a diferença", projetou o atleta da 'American Top Team'.

Moicano vs Dariush desponta como a terceira luta em ordem de importância do UFC 317, atrás somente das duas disputas de cinturão previstas para o evento. No 'co-main event' da noite, Alexandre Pantoja tenta defender novamente seu título dos pesos-moscas (57 kg) contra Kai Kara-France. A luta principal do show, por sua vez, terá Charles Do Bronx e Ilia Topuria em rota de colisão de olho no posto vago de campeão dos pesos-leves.

