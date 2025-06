Renato Gaúcho iguala Guardiola como único homem nas três versões de Mundial

Renato Gaúcho está extremamente orgulhoso de um recorde conquistado nesta Copa do Mundo de Clubes.

Só ele e Josep Guardiola estão presentes nas três versões de Mundial.

Foi campeão como jogador, na final de 1983, do Grêmio contra o Hamburgo. Autor de dois gols na velha Copa Intercontinental.

Vice-campeão como técnico no Mundial de 2017. Depois de vencer a Libertadores pelo Grêmio, ganhou do Pachuca na semifinal e foi derrotado pelo Real Madrid na finalíssima, 1 x 0, gol de Cristiano Ronaldo.

Agora, está na nova versão da Copa do Mundo de Clubes, como técnico do Fluminense.

Renato comentou a situação: "Eu me sinto um privilegiado por participar dos três mundiais"

Em sua conferência de imprensa antes da partida contra o Mamelodi, admitiu que aceitou a proposta do Fluminense por causa da Copa do Mundo de Clubes. Queria disputá-la mais uma vez.

Renato não é o único

Josep Guardiola é o único homem do mundial na mesma situação de Renato Portaluppi. Mas o treinador do Manchester City não conquistou o troféu como jogador. Era volante do Barcelona, dirigido por Johan Cruyff, que perdeu para o São Paulo a final de 1992, no Japão. O atacante búlgaro Stoitchkov abriu o marcador para o Barça. Raí marcou os dois gols da virada são-paulina.

Guardiola é o maior campeão mundial de clubes como técnico. Todos na versão com cruzamentos entre os campeões da Libertadores e Champions League contra vencedores da Ásia, África e Oceania.

Ganhou pelo Barcelona em 2009 e 2011, Depois, venceu também pelo Bayern, em 2013, e pelo Manchester City, em 2023.

Sua situação é curiosa. Venceu três Champions League e quatro Mundiais de Clubes. Isto porque assumiu a vaga do alemão Jupp Heynckes como técnico do Bayern depois da conquista da Liga dos Campeões. Assumiu em agosto, ganhou o Mundial em dezembro de 2013.

Renato Gaúcho e Guardiola podem se enfrentar nas quartas de final ou na decisão da Copa do Mundo de Clubes. Se o Fluminense for campeão de seu grupo, vencendo o Mamelodi Sundowns por saldo superior ao que o Borussia Dortmund vença o Ulsan. E se o Manchester City empatar ou vencer a Juventus, os dois serão vencedores de suas chaves e só se encontrarão numa hipotética finalíssima.

Se o Fluminense for segundo de seu grupo e o Manchester City ganhar sua chave, podem se encontrar nas quartas-de-final. A situação será igual em caso inverso. Fluminense campeão do Grupo F e Manchester City segundo colocado do Grupo G.