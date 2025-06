Renato Gaúcho vê problema cultural em tropeços de brasileiros no Mundial

O técnico Renato Gaúcho citou um "problema cultural" que tem acontecido com os times brasileiros no Mundial de Clubes nos jogos contra times que não são da Europa. Hoje, o Fluminense, por exemplo, não saiu do 0 a 0 com o Mamelodi Sundowns, da África do Sul.

Concentração. Muitas vezes acontece isso no Brasil, quando você joga um clássico, um jogo importante, a concentração é alta. É natural do jogador dar uma relaxada quando ele acha que o jogo não é tão difícil assim. O foco no nosso trabalho atingiu o máximo contra o Borussia, fizemos uma grande partida. De repente, na cabeça de alguns jogadores, conseguimos uma bela atuação contra o time mais forte e o relaxamento é normal. É aí que mora o perigo.

Conversei muito com o grupo, troquei bastante ideia principalmente em relação ao último jogo [contra o Ulsan]. Deixamos de ficar concentrados e tomamos a virada. Por causa de 15 minutos daquele jogo, as coisas poderiam piorar para nós. Procuro ensinar, passo a minha experiência, mas quem entra em campo são eles. O jogador tem essa concentração no jogo diante do europeu, que é outra, e quando você pega um time teoricamente mais fraco acaba acontecendo isso, esse relaxamento. Renato Gaúcho

O que mais ele disse?

O jogo. "Armei minha equipe para ganhar, mas estivemos abaixo dos demais jogos, talvez por causa do calor, dos outros jogos. Sempre vou armar para vencer, mas sabíamos que iríamos ter dificuldades, é uma equipe rápida, acostumada a jogar com calor. Demos espaços no começo do jogo, depois acertamos e é lógico que você precisa ter cuidados defensivos e tivemos. No futebol, se você jogar bonito e vencer, ótimo, mas é preciso saber sofrer um pouco e soubemos fazer isso hoje."

Possível rival nas oitavas. "Eu já tenho visto jogos, hoje vai ter a decisão e vou assistir. A Inter é uma grande equipe, poderosa, mas não escolhemos rival. O mais importante é termos classificado. Conseguimos isso. Vamos ver o que acontece e sabemos que vai ser difícil o próximo jogo. Não tenho preferência."

Lado bom da chave? "Não tenho preferência de lado. É um privilégio estar aqui no Mundial, outro é classificar. Agora, independente de quem pegarmos, vamos trabalhar bastante para passar. Não tem jogo fácil e o Mundial tem provado isso. Não adiante ter um time rico, o futebol é decidido dentro do campo. Estamos felizes, vamos comemorar, ver o que acontece, estudar o adversário e tentar conseguir o objetivo de avançar."

Ignácio. "Eu falo para eles estarem preparados. A bola chega, a oportunidade chega. O Ignácio fez uma grande partida, era um jogador que não vinha jogando, mas tem toda a confiança minha e do grupo. Representou bem, substituiu bem o Thiago Silva."

Thiago Santos. "O torcedor, pelo estilo de jogo, não gosta do jogador. Mas para o treinador, um jogador como esse é importante. É um pitbull na frente da área, que morde, não dá espaço. É importante ter esse tipo de jogador no grupo. Uso ele como zagueiro, como volante. No Grêmio, a torcida não gostava muito dele, depois veio para cá e é um jogador que é perseguido pelo torcedor pelo estilo, mas não pelo treinador. Tem entrado, é bom de cabeça."

Renê. "A mesma coisa o Renê. Lembro que no Inter ele era perseguido e hoje fez, novamente, uma grande partida. O torcedor não tem tanto carinho por um jogador, mas o treinador tem, sempre quer o melhor para o time. Sempre que ele coloca um ou outro em campo, ele sabe o que está fazendo. Ninguém conhece mais o jogador do que o treinador."

Objetivo alcançado

Renato Gaúcho comemorou a classificação às oitavas de final, ainda que a atuação contra o Mamelodi não tenha sido a das melhores no Hard Rock Stadium.

Esse era o nosso objetivo. Sabíamos que nós iríamos ter bastante dificuldade na partida, como tivemos. Mas às vezes é melhor você sofrer e conseguir a classificação do que querer jogar bonito e perder a classificação. O grupo está de parabéns, a nossa comunidade está de parabéns pela festa em vez. Eu acho que a gente alcançou o que a gente veio buscar: a classificação para próxima fase. Agora, é esquecer o que aconteceu nos outros jogos e preparar. Renato Gaúcho ao DAZN

Renato falou sobre as mexidas que fez no time para o confronto — assim como fez me jogos anteriores — e afirmou que é "impossível colocar sempre o mesmo elenco em campo".

É difícil, né? Mas é por isso que eu tenho investido bastante na equipe, colocar de sangue novo. É impossível sempre colocar a mesma equipe em campo. Mas vamos comemorar hoje. Acho que a gente merece. A partir da manhã a gente começa a pensar no nosso adversário. Renato Gaúcho

Flu empata e avança

Fluminense e Mamelodi fizeram um jogo morno em uma quente Miami e não saíram do 0 a 0. Fábio salvou o Flu no começo com duas boas defesas, e a trave evitou um gol de Cano na etapa final.

O Fluminense avançou como o segundo colocado do grupo F, com cinco pontos. O Borussia Dortmund venceu o Ulsan no outro jogo da chave e fechou a primeira fase como líder, com sete pontos.

O adversário do Flu nas oitavas será conhecido ainda hoje. Às 22h (de Brasília), Inter de Milão x River Plate e Monterrey x Urawa Red Diamonds se enfrentam nos jogos finais do grupo E. O líder enfrentará os cariocas nas oitavas, na segunda-feira, em Charlotte.