Renato Gaúcho comemora a classificação do Fluminense para as oitavas de final do Mundial

O Fluminense não teve grande atuação e empatou sem gols com o Mamelodi Sundowns-ÁFR, nesta quarta-feira, no Hard Rock Stadium, em Miami. Ainda assim, os tricolores conquistaram a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. O técnico Renato Gaúcho celebrou a vaga na próxima fase.

FIIIM DE JOGO! Flu empata em 0 a 0 com o Mamelodi Sundowns e está nas oitavas de final da @FIFACWC! VAAAAMMMOSSS, TRICOLOR! ???????? #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/TdRzw5IK8b ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 25, 2025

O técnico Renato Gaúcho celebrou o avanço e destacou que o objetivo foi alcançado mesmo sem ter tido uma boa atuação

"Felicidade muito grande. Esse era o nosso objetivo. É melhor sofrer e ter a classificação do que jogar bonito e ser eliminado. Agradecer a torcida, que fez uma festa linda. Agora é descansar porque o próximo jogo é em quatro dias" disse Renato Gaúcho após a partida.

O comandante ainda destacou a dificuldade de lidar com a sequência de jogos na competição.

"É difícil. Por isso estou mexendo na equipe todo o jogo. Vamos pensar no próximo jogo somente amanhã", completou.

O Fluminense avançou na segunda colocação do Grupo F, atrás do líder Borussia Dortmund. Os tricolores esperam seu adversário que sairá dos jogos desta noite, das equipes do Grupo E.

A equipe de Renato Gaúcho volta a campo na próxima segunda-feira, às 16h (de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte. O Fluminense pode enfrentar Inter de Milão, River Plate ou Monterrey.