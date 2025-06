Renato festeja vaga e eficiência do Fluminense para chegar às oitavas: 'Cumprimos o objetivo'

Aliviado com o empate de 0 a 0 que confirmou o Fluminense nas oitavas de final do Mundial de Clubes, o técnico Renato Gaúcho exaltou a estratégia utilizada pela equipe carioca para sustentar a igualdade no placar ao final do confronto desta quarta-feira, diante do Mamelodi Sundowns, em Miami.

"Foi melhor sofrer e garantir a classificação do que jogar bonito e ficar de fora. O primeiro objetivo nosso na competição, nós conseguimos alcançar", afirmou o treinador à beira do campo logo após o apito final.

Feliz pela vaga, Renato elogiou também a dedicação de seus jogadores que, suportaram a pressão imposta pelo adversário no segundo tempo. "Hoje nós vamos comemorar. Nós merecemos por tudo que fizemos. Só depois é que vou pensar no próximo jogo (pelas oitavas de final)."

O centroavante Germán Cano também concedeu entrevista e externou a importância de o Fluminense estar vivo em um torneio de dimensão internacional. "Feliz por jogar essa competição e muito orgulho por estar aqui. A partida foi muito disputada, tivemos chances de abrir o placar, mas acho que o empate foi o resultado mais justo", afirmou o atacante.

Pilar do time, o goleiro Fábio fez uma retrospectiva das últimas conquistas do time carioca para situar o momento atual. "Essa classificação para as oitavas faz parte de um processo. Tivemos conquistas importantes como a Libertadores e agradeço a todos que fizeram parte desta caminhada nos últimos anos com o Fluminense", disse.

O time das Laranjeiras encerrou a fase de classificação como segundo colocado do Grupo F. Nas três partidas, a equipe comandada por Renato Gaúcho ficou no 0 a 0 com o Borussia Dortmund na estreia, bateu o Ulsan por 4 a 2 na segunda rodada e voltou a empatar sem gols nesta quarta-feira diante do Mamelodi Sundowns terminando esta fase com cinco pontos. Os alemães fecharam esta etapa na liderança da chave (sete pontos).