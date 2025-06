Real Madrid: Mbappé segue como desfalque e só joga se time for às oitavas

O atacante Kylian Mbappé, do Real Madrid, está fora da lista de relacionados do Real Madrid para o jogo contra o Red Bull Salzburg (AUT), que fecha a participação da equipe no Grupo H do Mundial de Clubes.

O que aconteceu

O jogador voltou a treinar com a equipe ontem (24), e ganhou sequência hoje. Ele deve estar à disposição para um possível jogo nas oitavas de final.

Mbappé se recuperou de um quadro de gastroenterite que fez com que ele fosse hospitalizado nos Estados Unidos. Segundo a imprensa espanhola, o atacante perdeu cerca de cinco quilos

O Real Madrid volta a campo amanhã, às 22h (de Brasília). O jogo contra os austríacos, que fecha o Grupo H é no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.