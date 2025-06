PVC: Bruno Henrique é a chave do Flamengo para abrir defesa alta do Bayern

A velocidade de Bruno Henrique é a principal arma do Flamengo contra o Bayern de Munique nas oitavas de final do Mundial de Clubes, explicou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

No quadro Prancheta do PVC, ele destacou que o time alemão atua com a última linha defensiva muito alta e sem sobra na marcação, o que abre espaço para o arranque de BH.

A arma do Flamengo nesse jogo é o Bruno Henrique, pela velocidade. O Bayern sobe e uma bola recuperada para o Bruno Henrique ligar o turbo pode ser o caminho para vencer.

A defesa do Bayern é um para um, sem sobra. Foi como aconteceu o gol no jogo contra o Boca: perda de bola e o contragolpe. A perda de bola na intermediária gerou o contragolpe no um contra um.

Para mim, o caminho está aí. Só que para ter esse caminho, precisa de uma marcação muito forte, tentando equiparar no um contra um. O Goretzka vai ter que ter muita marcação do Arrascaeta ou de quem for jogar.

Paulo Vinícius Coelho

Para PVC, o Flamengo precisa marcar com bastante intensidade o passe do Bayern, mas em bloco médio, sem avançar demais suas linhas.

Vai ter que ter muito trabalho do Bruno Henrique para marcar o passe na saída de bola, o passe sai muito qualificado com os dois zagueiros do Bayern.

Então, é marcação pesada e bloco médio — o Flamengo não precisa marcar tão alto porque o Bayern vai fazer esse serviço e a bola retomada na intermediária vira velocidade do Bruno Henrique.

O caminho para ganhar o jogo, na minha opinião, é esse.

Paulo Vinícius Coelho

