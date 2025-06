Promessa de 16 anos do futebol ganha chance na seleção feminina adulta

Principal promessa do futebol feminino brasileiro, com apenas 16 anos, Giovanna Waksman foi convocada por Arthur Elias para um período de treinamentos e preparação da seleção brasileira na Granja Comary.

Nascida no Rio de Janeiro, em 21 de março de 2007, a talentosa Giovanna iniciou sua trajetória no futebol no Sogima FC, um clube de Jacarepaguá. Depois de uma rápida passagem pelo Fluminense, a atacante chegou ao Botafogo no final de 2020 e sempre foi tratada como uma joia.

Em 2022, John Textor comprou a SAF do Botafogo e ficou deslumbrado com a categoria da atleta. O norte-americano, então, decidiu montar um projeto esportivo para Giovanna. Textor buscou dar melhores condições para o desenvolvimento da jogadora, fazendo um acordo com a família da jovem para que ela pudesse seguir sua carreira nos Estados Unidos e estudar lá também. Ela passou a atuar pelo FC Florida, clube de base administrado por Textor.

A ideia do empresário é que Giovanna integre o time feminino do Lyon em breve. O clube também é gerido e recebe investimentos do norte-americano, e a equipe feminina é a maior vencedora da Champions League feminina.

A meia de 16 anos disputou o Sul-Americano Sub-17 e a competição feminina da mesma categoria, com a ex-treinadora Simone Jatobá. Foi um grande destaque na competição sul-americana.

Para um futuro próximo, ela sonha com a conquista da Copa do Mundo Feminina no Brasil, mesmo com os Estados Unidos tentando convencê-la a disputar os jogos pela seleção norte-americana.

Na temporada de 2023/24, Giovanna chegou a marcar 101 gols em 56 jogos disputados e continua treinando e se destacando contra os meninos do FC Florida.