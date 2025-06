Site coloca dois times brasileiros no top 5 do Mundial; veja ranking

O site norte-americano The Athletic avalia que Flamengo e Botafogo estão entre os quatro melhores times do Mundial até agora. O braço esportivo do tradicional The New York Times atualiza diariamente seu ranking dos 32 participantes do torneio e coloca a dupla brasileira acima de gigantes como Real Madrid e PSG.

O que aconteceu

Fla e Bota são terceiro e quarto da lista, respectivamente. Eles só ficam atrás de Manchester City e Bayern de Munique, sendo que os alemães caíram uma posição após o tropeço de ontem para o Benfica.

Já Fluminense e Palmeiras aparecem fora do top 10. O Flu é o 12º, com o Alviverde vindo na sequência, uma posição abaixo. Os dois aparecem atrás do pelotão europeu e do River Plate, mas o Tricolor carioca pode ter seu posto alterado dependendo do resultado desta tarde contra o Mamelodi Sundowns.

Barboza comemora durante jogo entre Botafogo e Atlético de Madri no Mundial Imagem: STU FORSTER/Getty Images via AFP

O The Athletic atualiza diariamente o ranking com os resultados das partidas disputadas e faz breves comentários sobre o desempenho dos times. Botafogo e Palmeiras mantiveram suas posições após os compromissos da terceira rodada, enquanto o Flamengo caiu uma colocação com o empate arrancado contra o eliminado Los Angeles FC. A lista ainda pode mudar com os jogos restantes da 3ª rodada.

Faltou imposição por 80+ minutos contra o Los Angeles FC. Basicamente terá uma 'final' na sequência contra o Bayern.

The Athletic, sobre o Flamengo

Nenhum time tem um adversário físico mais duro que o Atlético de Madri. A vitória sobre o PSG mostrou autenticidade.

sobre o Botafogo

Precisou de uma reação para bater o Ulsan, mas foi dominante durante os 90 minutos.

sobre o Fluminense

Maurício comemora gol do Palmeiras sobre o Inter Miami em jogo do Mundial Imagem: Reuters/Sam Navarro

Fez bem ao retomar a liderança do Grupo A, mas com um final nada convincente. O Botafogo aguarda.

sobre o Palmeiras

Power ranking do The Athletic desta quarta

Manchester City (+2) Bayern de Munique (-1) Flamengo (-1) Botafogo (-) PSG (-) Real Madrid (-) Juventus (-) Chelsea (+1) Inter de Milão (-1) Benfica (+1) River Plate (-1) Fluminense (-) Palmeiras (-) Inter Miami (-) Borussia Dortmund (-) Al-Hilal (-) Atlético de Madri (-) Monterrey (+1) Mamelodi Sundowns (+1) RB Salzburg (+2) Al Ahly (2) Boca Juniors (-4) Espérance (-2) Porto (-) Urawa Red Diamonds (-) Seattle Sounders (-) Los Angeles FC (+2) Auckland City (+4) Wydad Casablanca (-2) Ulsan HD (-2) Pachuca (-1) Al Ain (-1)

*Em itálico os times que ainda jogam na 3ª rodada e que não foram eliminados