Porto é recebido com protestos da torcida após eliminação no Mundial de Clubes

O elenco do Porto foi recebido sob protestos da torcida no desembarque no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, em Portugal, na terça-feira. Os portugueses criticaram o desempenho do clube no Mundial de Clubes, disputado nos Estados Unidos.

A equipe desembarcou em solo português na madrugada de terça. Os atletas foram insultados por dezenas de torcedores que estavam na região do aeroporto. Em determinado momento, quando o ônibus da delegação deixava o local, alguns torcedores se aproximaram do veículo para cobrar os jogadores. Policiais tiveram que intervir. Segundo a imprensa de Portugal, a polícia teve que usar balas de borracha para contornar a tensa situação.

O Porto encerrou a competição no terceiro lugar do Grupo A, com dois pontos. A chave ainda contava com Palmeiras, Inter Miami e Al-Ahly. Os times brasileiro e americano avançaram às oitavas de final.

O time português estreou no Mundial de Clubes com um empate em 0 a 0 com o Palmeiras. Depois, perdeu de virada para o Inter Miami, por 2 a 1. Na terceira rodada, a equipe europeia empatou em 4 a 4 com o Al-Ahly em um duelo frenético.