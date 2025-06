Por que Santos vê novo contrato curto de Neymar como boa notícia

O Santos vê o novo contrato curto de Neymar como boa notícia.

O que aconteceu

O Santos propôs a renovação de Neymar até dezembro. A ideia inicial era um novo vínculo pelo menos até a Copa do Mundo de 2026.

O Peixe achou melhor não se comprometer com um contrato maior após a experiência no primeiro semestre. A decisão foi do presidente Marcelo Teixeira.

Havia três opções discutidas: a prorrogação simples até dezembro, a renovação até o fim do ano com cláusula de permanência e um novo acordo por uma temporada, com opção de saída para a Europa no fim do ano. A saída foi a primeira. Neymar Pai concordou.

O Santos entende que terá o melhor de Neymar até dezembro para depois negociar um novo contrato. E a expectativa é ter um melhor orçamento para 2026. O objetivo é estar na Copa Libertadores. O Peixe, atualmente, é o 15º na tabela do Brasileirão.

Neste vínculo, o Santos pagará o mesmo patamar de pouco mais de R$ 4 milhões para Neymar na CLT (Consolidação das Leis de Trabalho). O salário será engordado com as parcelas da dívida de R$ 85 milhões em direitos de imagem não pagos do primeiro contrato para a NR Sports. Esse parcelamento vai até dezembro de 2026.

Não haverá mais a exploração individual dos direitos de imagem de Neymar e nem um mínimo estipulado em receitas de marketing. O Santos usará a imagem do craque para acordos gerais. Enquanto o astro continuará com suas publicidades.

Para 2026, o contrato seria revisto, em um novo patamar financeiro se Neymar desempenhar o que se espera. O Peixe achou melhor admitir a possibilidade de uma negociação difícil no fim do ano do que já se comprometer com condições que talvez não valham a pena se o camisa 10 continuar com problemas físicos.

O Santos imagina que Neymar, mesmo se jogar o que se espera, vai querer continuar na Vila Belmiro até a Copa do Mundo de 2026. O Peixe acha difícil que o meia-atacante mude de ares às vésperas do sonho de ser campeão mundial.

No anúncio da renovação, Neymar diz algo que o Santos considera fundamental. E que pode nortear mais um "fico" para 2026.

Aqui posso ser eu mesmo, feliz de verdade. E é aqui que eu quero realizar os sonhos que faltam na minha carreira.

Neymar, em alusão ao hexa pela seleção brasileira

Já Neymar Pai, pelo que ouviu o UOL, crê em boas propostas de times da Liga dos Campeões da Europa no fim do ano. O mercado desse meio de ano não apresentou muitas opções.

De qualquer forma, com Neymar permanecendo ou não no Santos em 2026, a parceria entre o presidente Marcelo Teixeira e Neymar Pai continuará. Reformas na Vila Belmiro e CT Rei Pelé, construção de CT e arena em Praia Grande e acordo pela marca Pelé são alguns dos planos.