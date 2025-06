Maior bilionária do Brasil vira mote de campanha de corintianos por SAF

A bilionária Vicky Safra virou mote de campanha da torcida do Corinthians nas redes sociais para liderar a transformação do clube em SAF (Sociedade Anônima do Futebol).

O que aconteceu

Na noite de ontem, os jornalistas do portal Meu Timão levaram a #VicSaf aos assuntos mais comentados do "X" (antigo Twitter), poucas horas após Ronaldo Fenômeno afirmar que compraria o clube.

Há algum tempo, a Fiel aponta que a bilionária é corintiana e poderia comprar a SAF do Timão. No entanto, não há registros públicos indicando, de fato, que ela torce para o Alvinegro paulista.

Nas redes sociais, os corintianos fizeram o apelo para a empresária "salvar o Corinthians", que vive uma profunda crise financeira e política.

Até o perfil do banco Safra do Instagram "sofreu" com a situação. Milhares de comentários tomaram as fotos publicadas nas últimas semanas.

Estávamos ao vivo no Meu Timão repercutindo as recentes notícias do Corinthians. Entramos num debate sobre o fato do Ronaldo Fenômeno ter interesse em comprar a uma possível SAF no clube e lembramos que a Vicky Safra é corinthiana. Pensamos rápido num jeito de fazer um barulho e chegar até ela a possibilidade de ajudar financeiramente o Corinthians? Aí o resto é história. Torcedores invadiram as redes do Banco Safra e levaram a #VicSaf para os trending topics do X. Não temos noção se isso chegou na família Safra ou não, mas certamente viram o boom nas redes do banco.

Vitor Chicarolli, repórter do Meu Timão, ao UOL

Vicky tem 71 anos e, recentemente, se tornou a mulher mais rica do Brasil segundo a Forbes. Em 2020, ela herdou a fortuna de mais de US$ 18 bilhões (R$ 99,2 bilhões na cotação atual) do ex-marido, Joseph Safra, considerado o banqueiro mais rico do mundo, com unidades no Brasil, Suíça e Nova York.

