Por que a Fifa pega tão pesado com quem leva vermelho direto no Mundial

Do UOL, no Rio de Janeiro

Quem leva cartão vermelho direto no Mundial de Clubes não conta com misericórdia da Fifa. O risco é sério de nem entrar em campo mais na competição, dependendo das projeções do time ao qual o jogador pertence.

As punições se mostram bem mais pesadas do que estamos acostumados a ver no Brasil, por exemplo. A raiz disso está no nível de rigor contido no Código Disciplinar da Fifa.

Como é a aplicação?

O Código Disciplinar da Fifa deixa poucas margens para punições relativamente brandas.

O texto é direto, traçando penas mínimas para determinadas condutas quando acontece um cartão vermelho direto. Vai muito também a respeito de como a expulsão é descrita na súmula da partida.

Os julgadores não precisam ficar restritos à pena mínima, obviamente, mas não há muita margem para negociação. Considerando as expulsões com condenações até o momento, o código prevê:

Pelo menos dois jogos de suspensão por falta grave de jogo

Pelo menos três jogos por conduta violenta

Pelo menos quatro jogos por comportamento antidesportivo contra os árbitros.

Pelo menos um jogo por comportamento antidesportivo contra alguém que não é árbitro.

Como funciona no Brasil?

O Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) estabelece intervalos para punir os jogadores por determinadas condutas.

Jogada violenta, por exemplo, tem pena de uma a seis partidas. Ato hostil, de um a três jogos. Ofender a honra de alguém tem pena de uma a seis partidas.

Aí, a proporção da punição depende do nível de rigor dos julgadores dos casos. As sessões das cortes desportivas do futebol brasileiro são públicas e abertas, diferentemente do que acontece na Fifa e na Conmebol.

Quem pegou gancho até agora?

Nicolas Jackson (Chelsea) - dois jogos

O atacante acertou Ayrton Lucas, do Flamengo, com uma entrada na canela. Foi enquadrado por falta grave de jogo.

Rico Lewis (Manchester City) - três jogos

Deu um carrinho na bola, mas deixou a perna alta. Acertou o rosto do adversário no jogo contra o Wydad Casablanca. Foi enquadrado por falta grave de jogo.

Ander Herrera (Boca) - quatro jogos

Reclamou no banco de reservas da marcação de um pênalti a favor do Benfica. Foi enquadrado por conduta antidesportiva contra um adversário e a arbitragem (pena cumulativa).

Nicolás Figal (Boca) - quatro jogos

Exagerou na chegada no jogador do Benfica. Foi enquadrado por conduta violenta.

Andrea Belotti (Benfica) - dois jogos

Foi enquadrado por falta grave de jogo.