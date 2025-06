'Plano não muda': Alex Sandro vê Flamengo mais motivado para encarar Bayern

O lateral esquerdo Alex Sandro, do Flamengo, analisou que enfrentar o Bayern de Munique (ALE) aumenta a motivação da equipe no Mundial de Clubes.

O que aconteceu

O defensor avaliou que a estratégia do Flamengo não deve mudar completamente, mas ponderou que os planos são criados pensando nos adversários.

Sabemos a força do Bayern, os jogadores que eles têm. Sabemos o que temos que fazer. Nosso plano de jogo não muda. [...] Para mim, jogar contra o Bayern sempre foi muito bom, porque jogar contra times grandes, de uma certa forma, a gente se prepara melhor. Tenho certeza que é uma ótima oportunidade para ver o nível que nós estamos hoje.

Alex Sandro

Ontem (24), o Flamengo poupou alguns titulares e empatou com o LAFC (EUA) em 1 a 1. Assim, o clube rubro-negro encerrou a participação na primeira fase com sete pontos e a liderança do Grupo D.

Também ontem, mais cedo, o Bayern poupou titulares contra o Benfica (POR), mas acabou derrotado por 1 a 0. O resultado deixou os bávaros com a segunda colocação do Grupo C, com seis pontos - os portugueses foram a sete -, e definiu o Flamengo como próximo adversário da equipe alemã.

Flamengo e Bayern entram em campo no próximo domingo (29), às 17h (de Brasília). O confronto será no Hard Rock Stadium, em Miami.