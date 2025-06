Palmeiras vence o Vasco e assume a liderança do Campeonato Brasileiro sub-17

Nesta quarta-feira, o Palmeiras venceu o Vasco, por 3 a 1, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. Os gols alviverdes foram marcados por Luiz Santana e Thauan (duas vezes), enquanto fez para os cariocas, no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu (RJ).

Com este resultado, as Crias da Academia assumem a liderança do Brasileiro sub-17, com 16 pontos, ultrapassando o Fortaleza, que perdeu do Cruzeiro, e desceu para a segunda colocação, com 13. O Cruzmaltino segue em sexto lugar, com 12 pontos.

O Palmeiras volta a campo na próxima terça-feira, dia 1° de julho, quando enfrenta o Grêmio, pela nona rodada do Brasileirão sub-17. A bola rola na Arena Barueri, a partir das 16 horas (de Brasília). Já o Vasco tem clássico contra o Fluminense, na quarta, dia 2, às 14h45, no Estádio Marcelo Vieira, em Duque de Caxias (RJ).

Os gols do jogo

O Palmeiras abriu o placar do jogo nos acréscimos do primeiro tempo. Thauan cobrou escanteio na área, Luiz Santana subiu e cabeceou para o fundo do gol, aos 46 minutos. As Crias da Academia ampliaram o placar aos 24 da segunda etapa. João Torres recuperou a bola na campo de defesa e lançou Thauan no ataque. O camisa 10 aproveitou a falha do goleiro, que se adiantou e saiu na cara do gol, aberto, finalizou e balançou a rede.

A equipe visitante fez mais um, aos 39. Thaun aproveitou o erro na saída de bola, dominou, ajeitou e bateu para o gol, seu segundo no jogo. Nos acréscimos, após cobrança de falta na área, Yan Gabriel diminuiu para o Vasco.