Palmeiras tem mentalidade forte e poder de reação como pontos altos em 2025

Na última segunda-feira, o Palmeiras empatou em 2 a 2 com o Inter Miami, no Hard Rock Stadium, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. O Alviverde saiu atrás no placar e levou 2 a 0, mas apesar do desempenho abaixo, foi buscar o resultado e saiu com a liderança do Grupo A.

O poder e a capacidade de reação tem sido alguns dos pontos altos do Palmeiras na atual temporada. Não foram poucas as ocasiões em que o Verdão saiu atrás no placar, mas não desistiu e foi buscar empates ou vitórias que pareciam improváveis.

Em pelo menos nove partidas das 38 partidas disputadas em 2025, o Verdão conseguiu sair com o resultado depois de sair atrás no placar ou após levar um empate. Tal estatística representa 23,68% dos jogos.

Logo no segundo confronto da temporada, o Palmeiras precisou mostrar seu poder de reação. Contra o Noroeste, ainda pela fase de grupos do Campeonato Paulista, a equipe palmeirense saiu perdendo por 1 a 0 no segundo tempo, mas buscou o empate com Thalys.

Na rodada seguinte do Estadual, o Verdão ainda conseguiu uma virada que parecia improvável. O Alviverde foi para o intervalo perdendo por 1 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro. Ainda assim, o time fez o gol de empate com Thalys na segunda etapa. Quando tudo parecia se encaminhar para uma igualdade, Richard Ríos, aos 47 minutos, marcou o gol da vitória.

Mais um exemplo a ser citado foi a vitória de virada sobre o Botafogo-SP, pela 11ª rodada do Paulista. O adversário abriu o placar aos 25 minutos e, quatro minutos depois, Estêvão deixou tudo igual. Já na reta final da partida, o Palmeiras anotou dois gols, com Facundo Torres e Luighi.

O cenário de reação voltou a se repetir contra o Mirassol, na última rodada do Estadual. O Palmeiras abriu o placar com gol de Flaco López e viu o Mirassol empatar. Veiga fez o segundo do Alviverde, mas já aos 35 minutos, Léo Gamalho deixou tudo igual mais uma vez. E aos 41 minutos, Allan fez o gol do triunfo.

Também é possível citar, ainda, outros exemplos em que o Palmeiras mostrou sua capacidade de reagir, como nos jogos contra Sporting Cristal-PER e Bolívar-BOL, pela Libertadores, e também diante de Sport e Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro.

Tacada de bilhar na assistência ? tranquilidade pra tirar do goleiro! pic.twitter.com/FNIvFmgEZd ? SE Palmeiras (@Palmeiras) June 24, 2025

Poder de reação se fez presente no Mundial

O poder de reação do Palmeiras, claro, também se fez presente no Mundial. O Verdão viu o Inter Miami abrir o placar aos 15 minutos do primeiro tempo, em contra-ataque, com Allende. A equipe terminou a primeira parte apática, sem levar perigo para o adversário.

Já na segunda etapa, mesmo com as mudanças, o Alviverde sofreu mais um gol, dessa vez aos 19 minutos, de Suárez. Na reta final do jogo, o Palmeiras enfim reagiu e buscou o empate com Paulinho e Maurício.

A mentalidade da equipe até foi exaltada pelo técnico Abel Ferreira. "Essa equipe tem algo que eu gosto que nunca desiste, luta sempre até o fim", disse em coletiva. "Esse time tem uma alma, coração, espírito que é contagiado pela torcida que esteve sempre a puxar, mesmo com a gente jogando mal na primeira parte", completou.

O treinador, inclusive, teve papel fundamental em dois dos três resultados conquistados nesta Copa do Mundo de Clubes. Contra o Al Ahly-EGI, as entradas de Maurício e Flaco López mudaram o jogo. Já diante do Inter Miami, Paulinho, Maurício e Allan, também saindo do banco, foram os principais responsáveis pelo empate.

Nas oitavas de final do Mundial, os comandados de Abel Ferreira enfrentarão o Botafogo neste sábado, a partir das 13h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Veja os jogos em que o Palmeiras virou ou ao menos buscou o empate em 2025: