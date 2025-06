Palmeiras goleia o América-MG de virada e segue na liderança do Brasileirão sub-20

O Palmeiras venceu o América-MG, por 4 a 1, de virada, na tarde desta quarta-feira, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. Kauan abriu o placar para o time mineiro, enquanto Erick Belé, Riquelme, Coutinho e Heittor fizeram os tentos palmeirenses, na Arena Barueri, em São Paulo.

Com este resultado, a equipe comandada pelo técnico Lucas Andrade se mantém na liderança do Brasileirão sub-20, com 33 pontos, seguido do Bragantino, com 32. O América-MG fica em sétimo lugar, com 24 pontos somados.

O Palmeiras volta a campo pela competição no dia 2 de julho para enfrentar o Vasco, em São Januário, às 15 horas (de Brasília), pela 16ª rodada. Antes disso, a equipe duela com o Botafogo-SP, pelo Campeonato Paulista, no sábado, no mesmo horário. O América-MG duela com o Santos, no dia 1° de julho, na Arena Vera Cruz, em Betim (MG), às 15h.

Os gols do jogo

O América-MG foi quem abriu o placar na Arena Barueri, aos 13 minutos. A equipe mineira avançou bem pela esquerda, com Cauê Araújo, que foi até o fundo e cruzou para Kauan, que finalizou livre para o fundo do gol. O Palmeiras reagiu no final da primeira etapa e empatou aos 47. Gilberto cobrou escanteio na medida, Erick Belé cabeceou e deixou tudo igual.

As Crias da Academia viraram a partida aos quatro minutos do segundo tempo. Gilberto acionou Heittor no meio, ele abriu com Riquelme na esquerda. O camisa 7 invadiu a área e soltou uma pancada para estufar a rede do time mineiro. Aos 20, o Verdão fez o terceiro. Gilberto, em novo escanteio, mandou na área, e Coutinho cabeceou, viu a bola desviar no goleiro e morrer no fundo do gol.

Quatro minutos depois, Heittor fez o quarto do Verdão. Ele recebeu de Riquelme, dominou, ajeitou na entrada da área e estufou a rede.