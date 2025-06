Palmeiras confirma lesão e não terá Murilo no Mundial; Aníbal tem melhora

Imagem: Carmen Mandato - FIFA/FIFA via Getty Images

Do UOL, em Miami

O Palmeiras confirmou que Murilo teve uma lesão na coxa esquerda na partida contra o Inter Miami na última segunda-feira. O clube não dá prazo de recuperação, mas, segundo apurou a reportagem, sua participação na Copa do Mundo de Clubes está descartada.

O zagueiro precisaria de cerca de 15 dias para voltar aos gramados e isso seria apenas na fase final da competição. A questão é que provavelmente ele já estaria sem ritmo de jogo até lá, na fase de transição.

O jogador já está em tratamento pelo Núcleo de Saúde e Performance e continuará com a delegação nos Estados Unidos.

Seus possíveis substitutos são Bruno Fuchs e Micael. Naves corre por fora.

Em contrapartida, Aníbal Moreno evoluiu do edema na coxa direita e vê o otimismo crescer para participar do jogo de sábado contra o Botafogo. Ainda não é, no entanto, possível afirmar que ele terá condições.