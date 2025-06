Oscar tem lampejos animadores, mas problemas físicos atrapalham seu 1º semestre no São Paulo

Oscar foi a grande contratação do São Paulo para a atual temporada. O meio-campista desembarcou no Morumbi como esperança de dias melhores e rapidamente se adaptou ao clube, correspondendo com gols e assistências, mas os animadores lampejos acabaram dando lugar a problemas físicos.

O camisa 8 é o segundo jogador do São Paulo com mais assistências neste ano. Ao todo são quatro passes para gol, ficando atrás apenas de Calleri, com cinco. O problema de Oscar não tem sido técnico, mas, sim, físico.

É verdade que ele teve de encarar uma sequência bastante desgastante de jogos e acelerou seu retorno após sentir a região posterior da coxa esquerda para ajudar o São Paulo. Mas, por ter voltado aos gramados antes da hora, foi obrigado a se ausentar novamente pelo mesmo problema físico.

A última aparição de Oscar pelo São Paulo foi na derrota para o Mirassol, por 2 a 0, em pleno Morumbis, no fim de maio. Antes disso, ele havia sido titular em quatro jogos seguidos, mesmo tendo ficado mais de um mês afastado por lesão.

A expectativa é de que Oscar esteja à disposição nessa retomada do calendário após a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Sob o comando do novo técnico, Hernán Crespo, o meio-campista certamente será um dos protagonistas da equipe, mas todo cuidado é pouco para que ele não volte a ser uma dor de cabeça para o Departamento Médico.

Oscar, inclusive, já vem trabalhando no CT da Barra Funda, mesmo com a reapresentação do elenco tendo sido marcada para essa quinta-feira. Comprometimento e vontade de dar certo no São Paulo nunca faltou ao camisa 8 desde que ele desembarcou no Morumbi. Agora é preciso ter paciência para que os lampejos do primeiro semestre virem rotina na segunda metade do ano.