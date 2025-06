Onde vai passar Urawa Reds x Monterrey pelo Mundial? Como assistir ao vivo

Urawa Reds e Monterrey medem forças na noite de hoje, às 22h (de Brasília), no Rose Bowl, em Los Angeles, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes.

Onde assistir? A transmissão do jogo será feita pelo sportv3 (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Urawa Reds perdeu os dois primeiros jogos e já está eliminado. A equipe japonesa vem de derrota por 2 a 1 para a Inter de Milão.

O Monterrey ainda sonha com a vaga, mas precisa vencer os japoneses e ficar de olho no resultado de Inter de Milão x River Plate. A equipe mexicana empatou os dois jogos que realizou, contra Inter de Milão e River Plate.

Urawa Reds x Monterrey -- Mundial de Clubes 2025