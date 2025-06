Onde vai passar Mamelodi Sundowns x Fluminense pelo Mundial? Como assistir ao vivo

Mamelodi Sundowns e Fluminense medem forças hoje, às 16h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes.

Onde assistir? Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Fluminense depende apenas de si para seguir no torneio. Líder do Grupo F com quatro pontos, o time brasileiro venceu o Ulsan HD por 4 a 2 e precisa de mais um triunfo ou até um empate para avançar ao mata-mata.

O Mamelodi Sundowns está na terceira posição e joga todas as fichas nesta partida. Com três pontos, precisa derrotar os cariocas para garantir a classificação.

Mamelodi Sundowns x Fluminense -- Mundial de Clubes 2025