NBB reverencia Wlamir Marques e Amaury Passos em premiação da temporada

O NBB premiou os principais atletas da temporada do basquete, que teve o Franca coroado tetracampeão, mas o grande destaque da noite foi a reverência a dois grandes ídolos da modalidade: Wlamir Marques e Amaury Passos.

Reverência a ídolos e premiação

Amaury Passos e Wlamir Marques, ícones do basquete brasileiro, receberam homenagens póstumas no evento. Familiares dos ex-jogadores subiram ao palco para receber certificados de MVP do NBB em nome deles. Amaury faleceu em dezembro de 2024 e Wlamir em fevereiro deste ano.

O momento solene levou familiares e o público presente no teatro do Clube Pinheiros às lágrimas. Fernanda Marques, neta de Wlamir, não conseguiu conter a emoção com a homenagem, após a perda recente.

A gente [família] ficou muito feliz porque perdemos o meu avô recentemente, foi em fevereiro. O coração ainda está muito apertado de saudades, mas ao mesmo tempo a gente fica muito feliz de ter isso, essa homenagem, porque é uma forma de estar perto e lembrar dele. Mesmo depois de ter partido, as pessoas ainda lembram dele, o quanto ele ainda é importante. Isso para nós, como família, é algo incrível.

Fernanda Marques, neta de Wlamir, ao UOL

Na sequência, os melhores do ano foram premiados, inclusive o MVP do NBB, que ficou com Brite, do Bauru Basket, o grande premiado da noite. Ao todo, o norte-americano Dontrell Chaquan Brite, recebeu nada menos do que quatro premiações individuais: MVP, melhor armador, melhor defensor e cestinha. A votação foi realizada por jogadores, técnicos, árbitros e imprensa especializada.

Daniel Von Haydin, do Caixa Brasília, recebeu o prêmio de maior evolução do ano e chegou a se emocionar no palco. "Realmente, esse prêmio tem um peso muito grande porque demonstra você sair de um patamar para outro como jogador. E assim, isso é o objetivo de todo atleta. Eu ainda não cheguei lá em cima, então é um passo muito importante", contou o ala à reportagem.

Veja a lista completa de premiados

MVP: Brite (Bauru Basket)

Melhor treinador: Léo Costa (Minas)

Melhores pivôs: Ruan (Flamengo) e Lucas Dias (Franca)

Melhores alas: Johnson Sr (Flamengo) e Didi (Franca)

Melhor armador: Brite (Bauru Basket)

Melhor defensor: Brite (Bauru Basket)

Destaque jovem: Vini Silva (Minas)

Maior evolução: Daniel Von Haydin (Brasília)

Sexto homem: Gui Deodato (Flamengo)

Cestinha: Brite (Bauru Basket)

Líder em rebotes: Georginho (Franca)

Líder em eficiência: Georginho (Franca)

Líder em assistências: Celinho (Corinthians)