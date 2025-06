Nassourdine Imavov provoca Caio Borralho com vídeo bem-humorado; veja

A temperatura da luta principal do UFC Paris, programado para o dia 6 de setembro, subiu - e nem foi dentro do octógono. O francês Nassourdine Imavov resolveu atacar com as armas do humor ácido e publicou nas redes sociais um vídeo recheado de criatividade e provocações ao brasileiro Caio Borralho, com direito a piadas em português, insinuações e até referência ao OnlyFans.

No início do vídeo, o peso-médio (84 kg) aparece encenando uma ligação "internacional" para o Brasil e dispara, com sotaque carregado: "Acha esse frango do Caio para mim". A cena corta para uma criança caminhando pelas ruas e perguntando a transeuntes se conhecem o lutador. Depois de algumas respostas negativas, um homem encerra a busca com ironia: "Só conheço o Caio do OnlyFans" (clique aqui ou veja o vídeo abaixo).

A sequência segue com imagens do atleta tupiniquim usando uma camiseta com o logotipo da plataforma - o que já bastaria para levantar as sobrancelhas dos fãs mais atentos. Mas o francês fecha com chave de ouro (e ainda mais veneno): "Quando você terminar essa coisa de maquiagem e OnlyFans, a gente resolve isso".

Provocações

Essa está longe de ser a primeira troca de farpas entre os dois rivais, que há meses alimentam uma rivalidade digna de novela - agora com roteiro de comédia - e muito trash talk. Se o confronto for tão movimentado quanto as redes sociais dos envolvidos, o main event em Paris promete ser explosivo - e com uma boa dose de deboche.

