Murilo sofre lesão na coxa esquerda e vira desfalque no Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes

O Palmeiras ganhou um desfalque antes das oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Nesta quarta-feira, o clube informou a lesão na coxa esquerda do zagueiro Murilo, que precisou ser substituído no empate por 2 a 2 contra o Inter Miami, na segunda-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da competição.

O zagueiro passou por exames e teve o problema detectado. O clube não divulgou o prazo de recuperação, mas o atleta pode até perder o restante do torneio em caso de classificação palmeirense. O atleta já iniciou o tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance.

O camisa 26 sentiu a coxa esquerda no lance em que o Inter Miami abriu o placar, aos 15 minutos do primeiro tempo do jogo que aconteceu no Hard Rock Stadium, em Miami. Ele caiu antes de alcançar Allende após contra-ataque do time norte-americano. Bruno Fuchs foi quem entrou em seu lugar.

Caso Murilo não tenha condições de jogar o mata-mata, Bruno Fuchs é uma opção para ser o titular. Além dele, o técnico Abel Ferreira também tem como opções Micael, Benedetti e Naves.

O elenco alviverde ainda tem mais três dias de preparação para o duelo contra o Botafogo e volta aos treinos nesta quarta-feira. O Palmeiras mede forças contra o o time carioca neste sábado, às 13 horas (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes.

Por outro lado, para o duelo, o Verdão pode ter o retorno do volante Aníbal Moreno, que foi desfalque contra o Inter Miami. O camisa 5 do Verdão sofreu um edema na coxa direita contra o Al Ahly, na segunda rodada, e foi ausência no confronto. Ele avançou na recuperação e deve voltar a ser opção para Abel.