Murilo lamenta lesão em momento decisivo do Palmeiras no Mundial: "Momento difícil"

O zagueiro Murilo, do Palmeiras, se pronunciou por meio das redes sociais após ter uma lesão na coxa esquerda confirmada pelo clube, nesta quarta-feira. Com isso, ele virou desfalque para o jogo contra o Botafogo, pelas oitavas de final, que acontece neste sábado. O zagueiro lamentou a situação.

"É um momento difícil, que eu jamais gostaria de passar, principalmente em uma competição como essa. Quem me conhece sabe o quanto esse era o meu sonho e o quanto me dediquei para esse momento. Mas, enfim, aconteceu, e eu só tenho que confiar no processo", disse.

O problema pode tirar o atleta da Copa do Mundo de Clubes caso o Verdão vá avançando de fase. Em abril deste ano, Murilo sofreu uma lesão na coxa direita e foi ausência por quase 20 dias. Caso o Alviverde passe do Botafogo, ainda tem a possibilidade de disputar mais três jogos: quartas, semi e final, essa última sendo disputada no dia 13 de julho.

O camisa 26 sentiu a coxa esquerda no lance em que o Inter Miami abriu o placar. Ele caiu antes de alcançar Allende após contra-ataque do time norte-americano. Logo na sequência, foi atendido no gramado e substituído por Bruno Fuchs, que briga pela vaga de titular ao lado de Gómez. Além dele, as outras opções de Abel são Micael, Benedetti e Naves.

O Palmeiras avançou às oitavas do Mundial com cinco pontos conquistados e na liderança da chave. O duelo contra o Botafogo, que se classificou como vice-líder, acontece neste sábado, às 13 horas (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Murilo Paim (@murilopaim)

Confira o pronunciamento de Murilo:

"Primeiramente, gostaria de agradecer pela classificação e parabenizar todos os jogadores, a comissão, a diretoria e todos os funcionários. Gostaria também de agradecer a todos que me apoiaram minha família e amigos.

É um momento difícil, que eu jamais gostaria de passar, principalmente em uma competição como essa. Quem me conhece sabe o quanto esse era o meu sonho e o quanto me dediquei para esse momento. Mas, enfim, aconteceu, e eu só tenho que confiar no processo.

Seguimos firmes na busca pelo nosso maior objetivo na competição e totalmente focados no propósito que nos trouxe até aqui. Eu acredito muito nesse grupo.

Agora é hora de me recuperar e voltar o mais rápido possível para ajudar todos os meus companheiros da melhor maneira.

Obrigado a todos pelas mensagens. Voltarei mais forte, podem ter certeza"