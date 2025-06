Mundial: meia do City que fez golaço surge de muletas e pode ser baixa

Claudio Echeverri, 19, apareceu no treino do Manchester City com uma bota ortopédica e caminhando com muletas, após sofrer uma lesão no tornozelo direito contra o Al Ain (EAU).

O que aconteceu

O meia argentino foi titular na vitória por 6 a 0. Ele saiu no intervalo da partida por conta da lesão.

Ainda no primeiro tempo, aos 27 minutos, Echeverri fez um belo gol de falta. Foi o segundo gol do Manchester City na partida.

Após a partida, Guardiola elogiou a atuação do argentino. No entanto, o treinador ressaltou que a lesão preocupava.

O Manchester City volta a campo amanhã (26), às 16h (de Brasília). A equipe encara a Juventus na terceira rodada do Grupo D, em jogo que vale a liderança da chave.