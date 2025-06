Mundial: Lateral deixa concentração do PSG para ver filha nascer em Miami

Imagem: Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Lucas Hernández, lateral esquerdo do PSG e da seleção francesa, foi liberado da concentração do PSG, em Atlanta, nos Estados Unidos, para acompanhar de perto o nascimento da filha, em Miami.

O que aconteceu

O jogador ainda pode voltar a tempo de reforçar o time no próximo domingo (29), quando o PSG volta a campo. A equipe francesa encara o Inter Miami, às 13h (de Brasília), pelas oitavas de final do Mundial de Clubes.

Nuno Mendes é o titular da lateral esquerda, mas Lucas Hernández tem sido bastante utilizado no Mundial. Ele entrou no segundo tempo contra o Atlético de Madri (ESP) e foi titular diante do Botafogo

Na primeira fase do Mundial, o PSG foi líder do Grupo B, com seis pontos. A equipe venceu Atlético de Madri - 4 a 0 - e Seattle Sounders (EUA) - 2 a 0, e foi derrotada por 1 a 0 pelo Botafogo.