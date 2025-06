Mundial: Fluminense terá pela frente 9º melhor goleiro do mundo em decisão

Imagem: Jared C. Tilton - FIFA/FIFA via Getty Images

O Fluminense enfrentará hoje o nono melhor goleiro do mundo. Pelo menos é o que diz a última edição do Troféu Yashin — premiação da revista France Football, que organiza a Bola de Ouro.

Quem é o goleiro?

Ronwen Williams é o goleiro do Mamelodi Sundowns. Ele foi o nono colocado da edição do ano passado do prêmio, com 27 votos — o vencedor foi o argentino Emiliano Martínez.

O goleiro tem 33 anos e é um dos principais nomes da África do Sul nos últimos anos. Williams surgiu no SuperSport e se mudou para o Mamelodi Sundowns, clube pelo qual já conquistou dois Campeonatos Sul-Africanos.

Williams é presença frequente na seleção sul-africana. Com ele como titular, os Bafana Bafana têm feito boa campanha nas Eliminatórias, lideram o seu grupo e sonham com vaga direta na Copa do Mundo.

Começou bem, mas...

Ronwen Williams teve atuação segura na estreia do Mamelodi no Mundial. No triunfo por 1 a 0 sobre o Ulsan, ele fez duas defesas importantes.

O mesmo não pode ser dito contra o Borussia Dortmund. Williams tentou sair jogando com os pés e deu a bola para Nmecha em um dos gols dos alemães — o jogo terminou 4 a 3 a favor do Dortmund.

A vaga rumo às oitavas será definida hoje. O Mamelodi precisa vencer o Fluminense para se classificar. O duelo terá início às 16h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.