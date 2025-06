Mundial: Destaque do Boca, Merentiel desperta interesse do futebol saudita

Miguel Merentiel, do Boca Juniors, foi um dos poucos destaques positivos da equipe argentina no Mundial de Clubes. As boas atuações do atacante uruguaio despertaram o interesse do futebol saudita, de acordo com o jornal argentino Olé.

O que aconteceu

O jogador marcou um golaço para o Boca Juniors na derrota para o Bayern de Munique (ALE). Além disso ele participou do primeiro gol da equipe na competição, contra o Benfica (POR) - o tento foi anotado como contra, para Otamendi.

O contrato de Merentiel com o Boca Junior vai até o fim de 2027. A cláusula de rescisão é de 18 milhões de dólares (cerca de R$ 100 milhões).

O Boca Juniors já negou uma proposta do Toluca (MEX) pelo jogador. A equipe argentina só aceitaria vender o atleta pelo valor da cláusula de rescisão.

Merentiel teve uma passagem curta pelo Palmeiras. Com poucas chances entre os titulares, ele fez 11 partidas entre 2022 e 2023 e marcou dois gols, fazendo parte do elenco campeão paulista (2023), brasileiro (2022) e da Supercopa do Brasil (2023).

No Boca Juniors desde 2023, quando chegou por empréstimo, o atacante retomou a boa fase. Ele já soma 123 partidas pela equipe argentina, com 43 gols marcados e 14 assistências.