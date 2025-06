Mundial de Clubes: Palmeiras tem melhor média de público entre os brasileiros na fase de grupos

Os quatro representantes do Brasil no Mundial de Clubes concluíram suas campanhas na fase de grupos da competição nesta quarta-feira e confirmaram suas classificações para as oitavas de final. O desempenho das equipes do País foi acompanhado de perto por milhares de torcedores nos estádios espalhados pelos Estados Unidos, com o Palmeiras tendo a maior média de público entre os brasileiros, com mais de 47 mil pessoas por partida, com quase dez mil a mais que o Flamengo.

Os jogos da equipe paulista tiveram média de 47.456 pessoas: 46.275 espectadores no empate em 0 a 0 com o Porto, na estreia, no MetLife Stadium, em East Rutherford; 35.179 na vitória sobre o Al-Ahly por 2 a 0, também em East Rutherford; e 60.914, o maior público entre os representantes do País, no emocionante empate por 2 a 2 com o Inter Miami, no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens.

Em segundo lugar está o Flamengo, com média de 37.783 espectadores. A equipe foi assistida por 25.797 pessoas na primeira partida, contra o Espérance, quando venceu por 2 a 0, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Seu maior público foi na segunda partida, com 54.619 torcedores acompanhando a vitória de virada sobre o Chelsea por 3 a 1, também na Filadélfia. Na terceira rodada, 32.933 pessoas viram o empate em 1 a 1 com o LAFC, em Orlando, no Camping World Stadium.

O Botafogo teve a terceira maior média entre os brasileiros, com 35.614 pessoas por jogo. Na vitória por 1 a 0 sobre o Seattle Sounders, no Lumen Field, em Seattle, 30.151 torcedores estiveram presentes. No segundo jogo, a vitória histórica por 1 a 0 contra o PSG, no Rose Bowl, em Pasadena, atraiu 53.699 pessoas. Já na derrota para o Atlético de Madrid, por 1 a 0, também no Rose Bowl, apenas 22.992 torcedores compareceram.

Por último, está o Fluminense, com média de 26.126 pessoas. A estreia, no MetLife Stadium, reuniu o maior público brasileiro da primeira rodada, com 34.746 torcedores no empate em 0 a 0 com o Borussia Dortmund. No segundo jogo, a vitória por 4 a 2 contra o Ulsan HD contou com 29.321 espectadores, também no MetLife. No terceiro jogo, em Miami, no Hard Rock Stadium, apenas 14.312 torcedores, o menor público brasileiro até aqui, acompanharam o empate em 0 a 0 com o Mamelodi Sundowns.

Nas oitavas de final, Palmeiras e Botafogo se enfrentam no sábado, às 13h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. No domingo, às 17h, Flamengo e Bayern de Munique disputam uma vaga nas quartas de final, no Hard Rock Stadium, em Miami. Já o Fluminense entra em campo na segunda-feira, às 22h, no Camping World Stadium, em Orlando, ainda sem adversário definido.