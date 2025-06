'Mudou minha carreira': Morre égua do hipismo com 'óvulos de R$ 1 milhão'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O cavaleiro Yuri Mansur lamentou a morte da égua Miss Blue, parceria de sucesso no hipismo e que esteve com o atleta nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Só que me conforta agora e me dá forças nesse momento, é o sentimento de gratidão, por ela e por Deus, mesmo que por um curto momento, de ter tido a oportunidade de conviver com esse indivíduo tão especial. Ela mudou minha carreira, iluminou minha família e minha equipe com seu talento e genialidade.

Yuri Mansur

O que aconteceu

Yuri publicou um relato nas redes sociais. "Como após todas as conquistas, quanto demora até a 'ficha cair', não posso crer que não vou mais vê-la, que nunca mais vou passar meus dias ao seu lado".

Miss Blue tinha 12 anos e morreu devido a uma torção intestinal. A égua era um dos destaques no cenário internacional do hipismo.

O conjunto se preparava o torneio de Aachen. A competição que ocorre na Alemanha é uma das mais importantes do circuito internacional.

Thalita e Miss Blue Imagem: Divulgação

Com Yuri Mansur, Miss Blue teve conquistas significativas. Na prateleira de troféus, competições como Grande Prêmio da Europa em Aachen CSIO5*, Grande Prêmio Rolex de Roma CSIO5* e Grande Prêmio de Fontainebleau CSI5*, dentre outros.

Miss Blue era uma das éguas mais valiosas do mundo. Era dona de uma genética de campeões e um óvulo dela poderia custar cerca de R$ 1 milhão.

No Brasil, nascem cerca de 800 cavalos por ano. Na Europa, de 80 a 90 mil. Isso significa que eles precisam dessa quantidade de óvulos. E temos hoje, se não me engano, cerca de 10 éguas que são cinco estrelas, que competem no nível da Miss Blue, no mundo. Esses óvulos podem custar de 120 a 200 mil euros.

Thalita Olsen de Almeida, proprietária da Miss Blue, ao UOL, em 2024

Os Jogos de Paris foram os primeiros da égua. "É óbvio que a inexperiência da Miss Blue traz situações que a gente nunca passou. Então é sempre uma incógnita de como é que a gente vai transpor esses obstáculos. Mas ela me deixa sempre muito tranquilo, porque sempre encontra a solução correta para cada desafio. Mesmo inexperiente, passa uma confiança enorme", apontou Yuri, na ocasião.

Veja relato do cavaleiro Yuri Mansur

"Escrevo para me despedir, para homenagear e mais que tudo, para agradecer um indivíduo, um fenômeno, um anjo chamado Miss Blue.

Nunca vou me esquecer de cada minuto, de cada parte dessa história. Desde o princípio, vendo um vídeo em pleno Jogos Olímpicos em Tóquio, o primeiro salto, e claro, as grandes conquistas.

Ela mal se foi e já sinto saudades de seu mau humor na cocheira, seu entusiasmo para trabalhar e toda sua genialidade para saltar.

Como após todas as conquistas, quanto demora até a "ficha cair", não posso crer que não vou mais vê-la, que nunca mais vou passar meus dias ao seu lado.

Só que me conforta agora e me dá forças nesse momento, é o sentimento de gratidão, por ela e por Deus, mesmo que por um curto momento, de ter tido a oportunidade de conviver com esse indivíduo tão especial. Ela mudou minha carreira, iluminou minha família e minha equipe com seu talento e genialidade.

Uma vela que brilha tão forte e tão bela, não pode brilhar por muito tempo. Agradeço a você Miss Blue, por tudo. E um dia estaremos juntos novamente".