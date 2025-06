Messi tem maior salário da MLS pelo 3º ano seguido e ganha mais que a folha total de 21 equipes

Comandando com maestria o Inter Miami no Mundial de Clubes, Messi vem fazendo jus às altas cifras que recebe no futebol norte-americano. A Major League Soccer Players Association revelou nesta quarta-feira as folhas salariais das equipes e o salário dos jogadores e, pelo terceiro ano seguido, o astro argentino é o mais bem pago. Seu salário supera o que 21 equipes pagam para todos seus elencos.

De acordo com a MLS, a remuneração anual do camisa 10 bateu US$ 20.446.667. A remuneração base é de US$ 12 milhões, mas os valores abrangem ainda, além do contrato com a entidade, bônus de marketing e honorários de agente. A remuneração média garantida de US$ 649.120 aumentou 9,2% em relação aos US$ 594.389 embolsados em maio de 2024.

Com o alto salário investido em Messi, o Inter Miami figura na liderança da liga com uma folha salarial recorde de US$ 46,8 milhões em 23 de maio, um pouco acima dos US$ 41,7 milhões do fim da temporada passada. A folha salarial bateu o dobro de quase todos os times, exceto Toronto FC (US$ 34,1 milhões) e Atlanta United (US$ 27,6 milhões).

Na sequência aparece FC Cincinnati, com US$ 23,2 milhões, seguido pelo atual campeão da MSL, o Los Angeles Galaxy (US$ 22,9 milhões), depois Los Angeles FC (US$ 22,4 milhões) e Chicago Fire (US$ 22,1 milhões), um pouco acima dos vencimentos de Messi.

Entre os mais baixos e, por consequência, pagando menos do que o desembolsado apenas com Messi, aparece o CF Montreal, que investe pouco menos de US$ 12 milhões. Ele é o 30º e último da lista. Philadelphia Union ocupa o 29º lugar, com US$ 13,4 milhões. Quem fica mais perto de se igualar a Messi é o San Diego FC, 10º colocado no geral, com US$ 20 milhões.

Entre os jogadores, com Messi soberano pela terceira vez seguida, Lorenzo Insigne, atacante do Toronto, é quem vem em segundo, com US$ 15,4 milhões em compensação total, seguido pelo volante Sergio Busquets, também do Inter Miami, com US$ 8,77 milhões.

CONFIRA O TOP 10 DE SALÁRIOS DA MLS:

1º - Lionel Messi (Inter Miami) - US$ 20.446.667

2º - Lorenzo Insigne (Toronto FC) - US$ 15.400.000

3º - Sérgio Busquets (Inter Miami) - US$ 8.774.996

4º - Miguel Almirón (Atlanta United) - US$ 7.871.000

5º - Hirving Lozano (San Diego FC) - US$ 7.633.333

6º - Federico Bernardeschi (Toronto FC) - US$ 6.295.381

7º - Jordi Alba (Inter Miami) - US$ 6.000.000

8º - Riqui Puig (LA Galaxy) - US$ 5.779.688

9º - Jonathan Bomba (Chicago Fire) - US$ 5.581.806

10º - Hany Mukhtar (Nashville SC) - US$ 5.311.667