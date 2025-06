Melo e Matos são eliminados em Maiorca e seguem para o Grand Slam de Wimbledon

Marcelo Melo e Rafael Matos pararam nas quartas de final do ATP 250 de Maiorca, na Espanha. Nesta quarta-feira, o indiano Yuki Bhambri e o norte-americano Robert Galloway - cabeças de chave 4 - marcaram 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em 1h09min.

O mineiro e o gaúcho seguem, agora, para o Grand Slam, Wimbledon, com início marcado para a próxima segunda-feira, em Londres, na Inglaterra.

"Acho que eles aproveitaram bem as poucas oportunidades. Tivemos algumas chances de passar na frente, mas não conseguimos quebrar. Amanhã (quinta) vamos para Wimbledon começar os treinos", explicou Marcelo Melo.

No primeiro set, Melo e Matos tiveram chance de break no terceiro game, os adversários salvaram e quebraram na sequência, fazendo 3/1. E, com nova quebra, fecharam em 6/2. No segundo set, a história se repetiu: breaks salvos, desta vez no sétimo game, quebrando em seguida, 5/3, para depois marcar 6/3.

O ATP 250 de Maiorca foi o terceiro torneio da gira na grama. Melo jogou com Matos o ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha, chegando às quartas de final. Depois, ao lado do alemão Alexander Zverev, parou na estreia no ATP 500 de Halle, também na Alemanha.

O mineiro Marcelo Melo acumula seis títulos na grama, incluindo o Grand Slam de Wimbledon em 2017 ao lado do polonês Lukasz Kubot, com quem também venceu duas edições do ATP 500 de Halle (2017 e 2018) e o ATP 250 de 's-Hertogenbosch (2017). Em 2023, conquistou novamente Halle com o australiano John Peers e, em 2024, levou o ATP 250 de Stuttgart ao lado de Rafael Matos, o primeiro troféu da dupla. Na 19ª temporada no circuito, Melo soma 650 vitórias em 1.092 jogos ? dez delas em 2025 ? e ocupa a 57ª posição no ranking da ATP, com 1.660 pontos; Matos é o 44º, com 2.025.