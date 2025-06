Mauro Cezar: Flamengo não tem obrigação contra Bayern e pode fazer história

O Flamengo vai enfrentar o Bayern de Munique sem o peso do favoritismo e tem oportunidade de fazer história contra o campeão alemão nas oitavas de final do Mundial de Clubes, analisou o colunista Mauro Cezar Pereira no UOL News Esporte.

Se perder para o Bayern, ninguém vai poder dizer que é vergonha. Se vencer, vai ser uma vitória histórica pela evidente diferença que existe de investimento e técnico também.

O Bayern tem jogadores do primeiro nível do futebol mundial. É um daqueles integrantes, como disse o Filipe Luís depois do encontro com o Chelsea, da elite dos times mais fortes da Europa. Esses são os mais difíceis de serem enfrentados.

O Bayern está nesse grupo, faz parte desse grupo de elite, é um time muito forte, mas obviamente não é um time imbatível.

Mauro Cezar

Na opinião do colunista, o Bayern mostrou na fase de grupos que já teve equipes mais consistentes.

Ainda assim, para eliminar os bávaros no próximo domingo (29), o Flamengo terá que fazer um jogo quase perfeito.

Tudo vai depender da maneira como o time brasileiro vai se comportar e como o time alemão vai jogar. Eu não acho que o Bayern do Kompany seja um time tão consistente — o Bayern já teve times mais consistentes.

O jogo contra o Boca foi um sinal muito claro de que é um time que dá para encarar. O Boca perdeu por 2 a 1. O Bayern teve dificuldade para vencer. O jogo estava 1 a 1, não foi um passeio. Então, tem jogo.

Agora, o Flamengo tem que acertar um grande jogo -- tem que fazer uma partida tão boa ou melhor do que contra o Chelsea para conseguir resultado.

Mauro Cezar

Casão: Dívida do Corinthians com Memphis coincide com 'sumiço' dele

A ameaça de Memphis Depay de não se reapresentar ao Corinthians por causa de uma dívida de R$ 6 milhões coincide com o desinteresse em campo do astro holandês, destacou o colunista Walter Casagrande.

Deve, tem que pagar. Mas que o Memphis está desinteressado já faz um bom tempo de Corinthians, ele está. Isso é nítido dentro do campo, principalmente depois do Paulista. Fora de casa, se tiver como não ir, não vai. Fora de casa, quando vai, não pega na bola, não tem o mínimo esforço. Está muito nítido.

Essa dívida não é de hoje, né? Não é que ontem o Corinthians começou a dever R$ 6 milhões pra ele e aí ele resolveu não voltar. Essa dívida já existe e aí coincide com esse desinteresse dele dentro do campo.

Não dá pra eu afirmar que é isso, não tem como afirmar, mas é muita coincidência surgir um comportamento desse e surgir a notícia da dívida. O Memphis é um cara também que já está dividindo o foco dele com outras coisas -- ele tem o estilo Neymar de vida.

Casagrande

O colunista ressaltou que Memphis tem direito de receber o que o Corinthians lhe deve.

Para Casão, o responsável pela situação é quem aceitou os termos do contrato do holandês.

Ele está no direito dele: está devendo, paga. O Corinthians está devendo para um monte de gente, tem que pagar.

Mas era óbvio que em algum momento que ia chegar esse problema com o Memphis porque quem aceitou o contrato dele desse jeito foi completamente sem noção - é um absurdo, completamente desproporcional de qualquer coisa que existe no país.

Casagrande

