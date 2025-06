Mattos revela sondagens por Neymar antes de renovação com Santos

Oficialmente apresentado como executivo de futebol do Santos, Alexandre Mattos comentou, nesta quarta-feira, a renovação com Neymar. O meia-atacante estendeu o seu contrato com o clube paulista até o final de 2025. Antes de assinar, contudo, o astro foi sondado por outros clubes.

"Sou um cara do mercado. Recebi muitas mensagens sobre a renovação. Recebi mensagens de diretores e CEOs do mundo perguntando se o Neymar ficaria. Muitos clubes gostariam de contar com o Neymar, mas ele disse com muita calma que não sairia. O amor que eu sinto nos profissionais do Santos é o que eu sinto na família Neymar, no Neymar, no pai. São cobrados por mentiras e sentem bastante, mas esse amor vai fazer o Santos resgatar o protagonismo, Vamos trabalhar muito por isso. Não é tão rápido, mas vamos tentar", revelou o dirigente.

Mattos também fez questão de destacar o amor de Neymar pelo Alvinegro Praiano. O executivo revelou um bastidor sobre a transferência do craque para o Paris Saint-Germain, em 2017.

"Que satisfação e honra trabalhar com o Neymar. Conheço ele, a família. Mantive contato antes da vinda para entender a permanência e vi o amor do Neymar pelo clube. Impressionante o desejo de ajudar e contribuir, de fazer o que tanto ama no Santos. Quando o Neymar vai do Barcelona para o PSG, com o pagamento da multa, há sempre a discussão do mecanismo de solidariedade, dos 5%. Se há necessidade de pagar ou não. Quando isso chegou no Neymar, imediatamente disse ao PSG que não há discussão, que tinham que pagar o Santos ou não haveria negócio", contou.

"Mudou o patamar do PSG, tentaram fazer isso com o Ibrahimovic. Mas conseguiram com o Neymar. Ganharam a Champions depois da mudança de mentalidade com o Neymar. Mesmo com tudo que estava na cabeça, torre com o nome dele, pagamento de multa, ele teve o cuidado e a paixão de falar: 'Está tudo lindo, mas se não pagar ao Santos eu não vou'. O amor é muito forte", ampliou.

O Santos anunciou a renovação de contrato com Neymar na última terça-feira. Após semanas de tratativas, o clube e o estafe do camisa 10 chegaram a um acordo para a extensão do vínculo até o final de 2025.

Neymar retornou ao Santos no fim de janeiro e disputou 13 partidas até o momento. Durante esse período, marcou três gols e deu três assistências. No entanto, a passagem tem sido marcada também por problemas físicos: o ídolo sofreu duas lesões musculares na coxa esquerda.

Mattos, aliás, falou sobre o rendimento do astro dentro de campo. Ele vê com normalidade a dificuldade física que o jogador de 33 anos enfrentou nesse primeiro semestre.

"Neymar gera expectativa por tudo que representa. Quando se fala que ele não produziu tudo, ok, mas ele não jogava há um ano e meio. Normal ter lesão, precisar de ritmo. Tem que dar um tempo, se fortalecer. Talvez exigimos que ele chegasse e e jogasse muito. Não é assim, tem uma questão biológica. É um gênio, se dedica muito. As pessoas só veem o que interessa, a polêmica, não todos, mas sabemos disso. Neymar priorizou ficar no Brasil para se dedicar", declarou.

"Conversei duas ou três vezes com ele ontem, ele quer essa sequência. E vai ser decisivo. É um dos maiores do mundo, no Santos e para a nossa Seleção. Tenho certeza absoluta que ele vai conseguir. Traz recurso financeiro, técnico e visibilidade. O representante, independentemente da idade, parece um garoto ao saber que o Neymar está aqui. Isso passou por mim, participar da carreira de quem vai estar nos livros de história como um dos maiores gênios do Santos e do futebol brasileiro", finalizou.

O presidente Marcelo Teixeira, que esteve na sala de imprensa da Vila Belmiro para apresentar Alexandre Mattos, também comentou a renovação do meia-atacante. O cartola celebrou e citou a importância do novo acordo.

"O Neymar representa um fator fundamental tanto dentro como fora das quatro linhas. Houve um alinhamento entre as partes, um entendimento fundamental para que, neste projeto que ele está, ampliado até dezembro de 2025, esteja sustentado em objetivos práticos. Que são as questões técnicas dentro de campo, as questões financeiras referentes a esse compromisso entre as partes, e a continuidade de todo o processo de modernização, ampliação e investimentos que o Santos faz, e continuará fazendo, independentemente da participação do Neymar dentro de campo e da NR Sports", analisou.