Mattos diz que Neymar influencia reforços no Santos: 'Parecem garotos'

Alexandre Mattos diz que a presença de Neymar tem peso na busca por reforços do Santos.

O que aconteceu

O novo executivo de futebol do Santos comentou sobre o impacto de Neymar. O camisa 10 atrairia atletas.

O próprio Mattos admitiu que Neymar foi um dos motivos para o "sim" ao convite do Peixe. O dirigente afirmou que o astro estará nos livros de história no futuro.

A renovação de Neymar pode ajudar o Santos a conseguir reforços. Os dois nomes confirmados são o lateral-direito Igor Vinicius e o volante Willian Arão.

O representante dos atletas, sabendo que o Neymar está aqu... Independentemente da idade, parecem garotos ao saberem que o Neymar está aqui. Isso passou por mim, participar da carreira de quem vai estar nos livros de história como um dos maiores gênios do Santos e do futebol brasileiro Alexandre Mattos

Veja a entrevista na íntegra

Montagem do elenco

"Quando recebi o convite, analisei o elenco do Santos. Com muita tranquilidade falo que é um bom elenco. Precisa de um ajuste ou outro como qualquer um no mundo. Pregamos gestão humana. Temos bons jogadores. Uma expectativa enorme em cima deles e, por um momento ou outro, tentam se adaptar, buscar confiança. Precisamos e muito resgatar alguns jogadores. É o maior trabalho do momento. Faço isso desde o primeiro dia junto com a comissão. E com calma fazer ajustes. O momento é de muita calma e tranquilidade para não trocarmos os pés pelas mãos. Meio de temporada, janela, pausa. A maioria já foi utilizado por mais de sete jogos no Brasileirão. São opções restritas fora do país e precisamos ter equilíbrio na parte financeira. Não faremos loucuras. A gestão será priorizada dentro das possibilidades. Reforçando que temos confiança no nosso elenco, ontem tivemos uma grande notícia da renovação do Neymar. Sem dúvida vai ser e já é um dos principais atletas do nosso futebol. O Santos está bem servido, algumas situações pontuais são necessárias e serão feitas".

Diagnóstico

"O ponto principal é a gestão humana. Resgatar confiança de atletas e funcionários, entender a grandiosidade do Santos. Eu tenho quase 20 anos de profissão. Fiquei impressionado com a quantidade de mensagens que recebi de pessoas fora do país parabenizando. Fifa, UEFA, MLS? Pessoas do convívio que parabenizaram de forma bem enfática. Isso mostra o tamanho do Santos, da marca, da camisa. Deu para ver que cheguei numa cidade gostosa, pessoas receptivas, qualidade de vida muito boa, excelente para ser sincero. Me sinto em casa rapidamente pela receptividade pelos funcionários. O quadro de colaboradores é excelente. O presidente me deixou à vontade e mexemos um pouquinho. Pode haver algo pontual, mas não veio ninguém de fora ainda. O Santos está muito bem no quadro de colaboradores, funcionários, enfim, pessoas que amam o Santos, a instituição, que amam o que fazem. Aqui eu vi isso muito rápido. São discussões técnicas com a comissão, com o tempo vamos tomar uma atitude ou outra de quem não vai permanecer ou chegar. É natural. Quando tudo tiver assinado, vamos comunicar. Sem grandes mudanças. A grande mudança é de mentalidade. Sei para onde vim, o que representa o Santos. Respeitar e exigir o respeito com o Santos. Começa da gente, entendendo onde está, e aí sim teremos o respeito de todos. E o torcedor vai ter um Santos protagonista".

Contrato do Neymar e a saída do Cruzeiro

"A gente precisa entender os novos desafios, mudança de mentalidade, de objetivo. Saí em um ano de brigar para não cair para disputar liderança do campeonato, batendo nos principais concorrentes. Mudança de comportamento, funcionários, estrutura. Quando Marcelinho e presidente me ligaram, ficou claro que o dever estava cumprido e com excelência no Cruzeiro. Não só por mim, por todos os profissionais, alguns levados por mim. Precisava de um novo desafio. De fazer o que me pediram. E agora um novo desafio. São quase 20 anos de mercado, entendi que já contribuí e que agora posso contribuir em outro lugar. Não sairia se o Cruzeiro não estivesse em boas mãos. Trabalho mais organizado, assertivo".

"Que satisfação e honra trabalhar com o Neymar. Conheço ele, a família. Mantive contato antes da vinda para entender a permanência e vi o amor do Neymar pelo clube. Conversando com ele e com o pai. Impressionante o desejo de ajudar e contribuir, de fazer o que tanto ama no Santos. Acompanho futebol, conheço pessoas de grandes negociações. São bastidores que alguns podem saber ou não. Mas para entender a relação. Quando o Neymar vai do Barcelona para o PSG, com o pagamento da multa, há sempre a discussão do mecanismo de solidariedade. Dos 5%. Se há necessidade de pagar ou não. Quando isso chegou no Neymar, imediatamente disseram ao PSG que não há discussão. Que tinham que pagar o Santos ou não haveria negócio. Neymar na Europa há muitos anos, e entendeu isso. Mudou o patamar do PSG, tentaram fazer isso com o Ibrahimovic. Mas conseguiram com o Neymar. Ganharam a Champions depois da mudança de mentalidade com o Neymar. Mesmo com tudo que estava na cabeça, torre com o nome dele, pagamento de multa, ele teve o cuidado e a paixão de falar: 'Está tudo lindo, mas se não pagar ao Santos eu não vou'. O amor é muito forte. Sou um cara do mercado. Recebi muitas mensagens sobre a renovação. Recebi mensagens de diretores e CEOs do mundo perguntando se o Neymar ficaria. Muitos clubes gostariam de contar com o Neymar, mas ele disse com muita calma que não sairia. O amor que eu sinto nos profissionais do Santos é o que eu sinto na família Neymar, no Neymar, no pai. São cobrados por mentiras e sentem bastante, mas esse amor vai fazer o Santos resgatar o protagonismo, Vamos trabalhar muito por isso. Não é tão rápido, mas vamos tentar".

Mattos e a fama de gastão

"As pessoas criam situações, marcas, e não param para analisar os dados e perceberem o contrário. Comecei no América-MG sem divisão nacional. Sete anos num clube com sete meses de salários atrasados. Foi a minha universidade. Saiu de sem divisão para a primeira divisão. Fui para o Cruzeiro, devia salários, não tinha recursos. Foi um case de sucesso. Depois com o Palmeiras, não tinha Crefisa, o dinheiro do Paulo Nobre que foi pago a ele, muita vontade de trabalhar, sem estrutura, nenhum atleta queria ir. Era uma batalha contratar jogador. Com sucesso, organização, três ou quatro anos depois o investimento aumentou. Fui para o Athletico, dois anos, com muito sucesso. Vice da Libertadores, campeões paranaenses invictos, fomos para a Libertadores diretamente, a maior negociação do futebol brasileiro antes do Estêvão. Cuello, Canobbio? Athletico com folha de cinco ou seis milhões de reais. Meu histórico é chegar em momento de dificuldade, normal, se não for assim não há chegadas ou saídas. E tive cases de sucesso em todos os clubes por onde passei. E saí com legado positivo financeiro, títulos, estrutura, profissionais. Todos, com muita dificuldade no início, e com o tempo as coisas se desenvolveram. Sempre trabalhei de acordo com que o clube fornece. Aqui não será diferente. Vamos com calma, sem revolução. O Santos já fez contratações e me incluo na obrigação, mesmo chegando agora, de fazer elas darem certo. É resgatar esses atletas que estão se dedicando. Vi compromisso deles, o resultado que tivemos em Fortaleza. Otimizar, ser assertivo, não extrapolar em nada. Maior contratação é pagamento em dia e contas organizadas. As coisas melhoram, vem o protagonismo, receitas aumentam. Teve um único episódio, do Vasco. Não foi bem o que me falaram e fiquei dois ou três meses e saí. As coisas caminharam para outro lado e todos viram. Por isso fiquei pouco tempo. Sempre trabalhei com orçamento, realidade, dentro da autoridade do presidente. No caso do Cruzeiro, o dono. E vou fazer isso aqui".

Mattos, sobre Igor Vinicius e Willian Arão

"Sempre aguardo estar tudo assinado, acertado. É público o interesse, temos diálogo com atletas que foram avaliados e confirmados pela comissão técnica dentro da realidade financeira do Santos. Demonstraram interesse total de vir. E só virão quem respeita e quer o Santos. Não virá quem está frustrado. Interessa quem tem possibilidade e escolhe o Santos. É o caso dos dois. Não podemos confirmar, tem processo a ser finalizado. Se tudo der certo, vamos confirmar de maneira oficial".

Mattos, sobre expectativa x realidade do Santos na temporada

"O Santos tem que pensar sempre grande. Não estava aqui, mas me ponho como responsável junto. O Santos tem que pensar sempre nas grandes brigas. Temos que prometer trabalho. Muito trabalho. Acordo e durmo pensando no Santos, almoço, falo no telefone, viajo. Tudo em prol do Santos. Farei de tudo para pensarmos e concretizarmos sonhos. Com o Santos brigando na parte de cima, classificando para campeonatos internacionais, tendo protagonismo. Vamos buscar e exigir isso de todo profissional".

Recuperar jogadores - Vinicius Zanocelo - trabalho com a base

"Mil por cento. Santos e base andam juntos na história. Até por isso a calma nas contratações. Vamos analisar primeiro o que temos em casa. Profissionais e atletas da base. É o DNA do Santos e nunca vamos modificar o que tanto dá certo por tantos anos".

"Todos que retornam passam por crivo técnico. Pelo que temos e características. No momento oportuno, se vai permanecer ou seguir novo caminho, quando tudo estiver ok, internamente vamos resolver e passar publicamente. Com respeito profissional e valorizando ativos".

Pouca utilização da base

"Primeiro precisamos que esses ativos joguem pelo Santos, criem identidade. E aí sim, dentro do que o Santos entende de valor, as coisas acontecem. A nossa imposição é ver um Santos protagonista. Quem determina quem vai jogar é a comissão técnica. Nós conversamos, óbvio, com comissão e gestores da base. O Gustavo compõe o profissional hoje. Esses meninos podem ser colocados não em fogueira, numa transição organizada. Para acontecer o que acontece há muitos anos: os Meninos da Vila aparecendo. Faremos de forma organizada e, sempre que houver possibilidade, prioridade é da base. Não faremos revolução. Investimos muito por atletas que estão aqui e eles estão comprometidos para dar resultados. Vamos passar segurança e confiança para que isso aconteça. Não vai acontecer com um outro e podem sair, mudanças pontuais de chegadas e saídas e dar a oportunidade para os nossos garotos. É um trabalho necessário, muito bem feito e que está na essência do Santos".

Posições carentes do elenco do Santos - Gil

"É até chata a resposta, mas tradicional. Avaliação interna continua interna para fazermos o que tem que ser feito, sem chamar muito a atenção. Isso gera necessidade de maior recurso financeiro, competição. Atuamos no que comissão e presidente analisaram, nesse tempo de diagnóstico também dei minhas opiniões. Fazemos o possível dentro da realidade do Santos".

"O Gil teve carreira brilhante e ainda está tendo. Está em alto nível no Santos. Pensar o lado positivo que é o Basso. Conhecia pouco, não atuava, atuou bem nos últimos três jogos. O Santos poderia ter vencido os três jogos, ganhar fora é muito difícil e ganhamos duas. Mérito dos atletas e comissão. Consenso comum de que o Santos merecia resultado melhor contra o Botafogo. Recuperando atletas, estamos no caminho. Todas as condições, Gil se encaixa nisso, e as decisões serão comunicadas no momento oportuno. O profissional saberá primeiramente o caminho que será seguido".

Saídas de Soteldo e Gabriel Veron

"O Veron tem uma possibilidade, só é confirmada na assinatura. Duas ou três equipes demonstraram interesse, conversamos com ele e empresários, vamos esperar confirmar. Há um consenso sobre o melhor para a carreira dele. Conheço há muitos anos, eu fiz o primeiro contrato profissional no Palmeiras, trabalhei com ele no Cruzeiro. Tem qualidade, mas talvez o melhor para ele é sair".

"A proposta do Soteldo foi otimizada por todos. Ele colocou o desejo de seguir para o Fluminense. Então a nossa obrigação era otimizar o negócio. Foi muito bem feito, principalmente pelo presidente".

Cleber Xavier

"Conhecia o Cleber e a maioria dos integrantes da comissão. O currículo deles fala muito por eles. Duas Copas do Mundo, mega vitoriosos. Impressão excelente, diálogo fácil e objetivo, com muito conhecimento técnico e tático. No que eu puder ajudar da minha experiência e vivência, vou tentar. Troca constante de experiências em prol do Santos. Assim que vamos fazer. Me baseio muito nos três últimos jogos. O Santos foi muito bem, conseguiu resultados, e no melhor jogo não venceu, são detalhes que o tempo vai resolver. O Santos vai ficar cada vez mais sólido. Temos potencial muito grande nesse elenco, diretoria, é o que a gente espera".

Santos x Flamengo no Morumbis / Jogar na Vila ou fora

"Atuar contra o Santos em São Paulo e aqui em Santos, seja onde for, e já está claro isso pelos recordes que o torcedor bateu. É jogar em casa. Nossa prioridade é sempre em casa. Por várias questões, jogar um jogo ou outro [fora], até pelo equilíbrio financeiro e marca do Santos que tem torcida no Brasil todo. Podemos atuar em outro estado, mas estamos avaliando internamente o que é o melhor para o momento, para o jogo, alguns compromissos feitos pelo presidente de jogar no Morumbis, bateu recorde no Allianz e em Itaquera. Onde for, a torcida vai fazer o que ela faz. Joguei muitas vezes contra e sei como é difícil jogar fora de casa, na Vila ou estádios da capital. A torcida é o maior aliado. O Santos existe pela torcida. Ela carrega o Santos independentemente do momento, como foi feito ano passado. Esteve presente em Fortaleza. Estamos tranquilos nesse ponto. Onde for determinado, pelas circunstâncias, o Santos vai estar bem com a sua torcida".

Sucesso de Neymar fora e dentro de campo

"Neymar gera expectativa por tudo que representa. Quando se fala que ele não produziu tudo, ok, mas não jogava há um ano e meio. Tudo acontece meio da maneira como tem que acontecer. Normal ter lesão, precisar de ritmo. Tem que dar um tempo, se fortalecer. Dentro da questão física, mais ou menos o que iria acontecer. Talvez exigimos que ele chegasse e e jogasse muito. Não é assim, tem questão biológica. É um gênio, se dedica muito nessa parada. As pessoas só veem o que interessa, a polêmica, não todos, mas sabemos disso. Neymar priorizou ficar no Brasil para se dedicar. Conversei duas ou três vezes com ele ontem, quer essa sequência, e vai ser decisivo, o gênio que ele é, um dos maiores do mundo. No Santos, e para a nossa seleção, é muito importante. Não só pelo Santos, mas para a seleção. Ele quer muito isso. Tenho certeza absoluta que ele vai conseguir. Traz recurso financeiro, técnico e visibilidade".

O Santos parou no tempo? Blindar o CT

"Sempre tenho muito respeito com todos os profissionais. Não vai haver nada de crítica, são características. As pessoas são diferentes. São pontos de vista, ideias. Falo por mim. Não sei o que foi dito e o contexto, mas estou satisfeito com o que eu vejo. Tudo pode ser melhorado, evoluído, mas os profissionais são de alto nível. A grande maioria pegou o Santos em situação difícil e ajudou o clube a se sustentar. Temos que ser gratos, dificuldade de salário, pressão. Uma história muito negativa na segunda divisão. Esses profissionais deram duro. As pessoas precisam sempre evoluir, eu também, mas estou muito satisfeito com o que eu vejo. O Santos preocupado com a estrutura. Conheci o vestiário, um dos mais modernos do mundo. A qualidade das pessoas muito boa. O Santos pensando em centro de treinamento, melhorando a base, hotel? Profissionais excelentes e apaixonados pelo Santos, insisto em dizer isso. Quando se ama, o trabalho é feito com mais energia, foco. As pessoas aqui amam o Santos. Vou respeitar muito a todos que estão e estavam. Pego um legado positivo e que vou, dentro das minhas ideias e com a ajuda de todos, sem revolucionar ou ser inventor de nada, colocar algumas coisas para que juntos caminhemos com o DNA do Santos, sua cultura, suas ideias. Humildemente contribuindo".

Veja a entrevista na íntegra