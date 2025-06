Mattos descarta "loucuras" no Santos e mira reforços caseiros: "Gestão humana"

O Santos não deve ter grande atuação no mercado na próxima janela de transferências. Recém-contratado para o cargo de executivo de futebol, Alexandre Mattos afirmou que não é hora de fazer loucuras. O foco da diretoria neste segundo semestre é recuperar jogadores do elenco que estão em baixa.

"É um bom elenco. Precisa de um ajuste ou outro, como qualquer um no mundo. Pregamos gestão humana. Temos bons jogadores. Uma expectativa enorme em cima deles e, por um momento ou outro, tentam se adaptar, buscar confiança. Precisamos e muito resgatar alguns jogadores. É o maior trabalho do momento. Faço isso desde o primeiro dia junto com a comissão. E com calma fazer ajustes", disse.

"O momento é de muita calma e tranquilidade para não trocarmos os pés pelas mãos. A maioria dos jogadores já foi utilizado por mais de sete jogos no Brasileirão. São opções restritas fora do país e precisamos ter equilíbrio na parte financeira. Não faremos loucuras. A gestão será priorizada dentro das possibilidades. O Santos está bem servido, algumas situações pontuais são necessárias e serão feitas. O ponto principal é a gestão humana. Resgatar confiança de atletas e funcionários, entender a grandiosidade do Santos", completou.

Nos bastidores, a tendência é que essa filosofia também seja aplicada. O dirigente afirmou que podem haver apenas mudanças pontuais na comissão.

"O quadro de colaboradores é excelente. O presidente me deixou à vontade e mexemos um pouquinho. Pode haver algo pontual, mas não veio ninguém de fora ainda. O Santos está muito bem no quadro de colaboradores, funcionários, enfim, pessoas que amam o Santos, a instituição, que amam o que fazem. Aqui eu vi isso muito rápido. São discussões técnicas com a comissão, com o tempo vamos tomar uma atitude ou outra de quem não vai permanecer ou chegar. É natural", declarou.

"Quando tudo tiver assinado, vamos comunicar. Sem grandes mudanças. A grande mudança é de mentalidade. Sei para onde vim, o que representa o Santos. Respeitar e exigir o respeito com o Santos. Começa da gente, entendendo onde está, e aí sim teremos o respeito de todos. E o torcedor vai ter um Santos protagonista", ampliou.

A comissão técnica também agrada Mattos. Atualmente, o Santos é dirigido pelo técnico Cleber Xavier. Até o momento, são oito partidas, com duas vitórias, três empates e três derrotas.

"Conhecia o Cleber e a maioria dos integrantes da comissão. O currículo deles fala muito por eles. Duas Copas do Mundo, mega vitoriosos. Impressão excelente. Diálogo fácil e objetivo, com muito conhecimento técnico e tático. No que eu puder ajudar da minha experiência e vivência, vou tentar. Uma troca constante de experiências em prol do Santos. Assim que vamos fazer. Me baseio muito nos três últimos jogos. O Santos foi muito bem, conseguiu resultados, e no melhor jogo não venceu, são detalhes que o tempo vai resolver. O Santos vai ficar cada vez mais sólido. Temos potencial muito grande nesse elenco, diretoria, é o que a gente espera", analisou.

Dentro do projeto de Alexandre Mattos para o Peixe também está o uso das categorias de base. O executivo de futebol entende que é fundamental usar os Meninos da Vila, mas com a devida cautela.

"Santos e base andam juntos na história. Até por isso a calma nas contratações. Vamos analisar primeiro o que temos em casa. Profissionais e atletas da base. É o DNA do Santos e nunca vamos modificar o que tanto dá certo por tantos anos", disse.

"Primeiro precisamos que esses ativos joguem pelo Santos, criem identidade. E aí sim, dentro do que o Santos entende de valor, as coisas acontecem. A nossa imposição é ver um Santos protagonista. Quem determina quem vai jogar é a comissão técnica. Nós conversamos, óbvio, com comissão e gestores da base. Esses meninos não podem ser colocados em fogueira, mas sim em uma transição organizada. Faremos de forma organizada e, sempre que houver possibilidade, prioridade é da base", finalizou.