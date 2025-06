Mattos atualiza conversas do Santos com Igor Vinícius e Willian Arão

O Santos está perto de anunciar as contratações de Igor Vinícius e Willian Arão. Nesta quarta-feira, Alexandre Mattos comentou sobre as negociações. O executivo de futebol não confirmou as chegadas, mas confirmou que as conversas estão adiantadas.

"Sempre aguardo estar tudo assinado, acertado. É público o interesse, temos diálogo com atletas que foram avaliados e confirmados pela comissão técnica dentro da realidade financeira do Santos. Demonstraram interesse total de vir. E só virão quem respeita e quer o Santos. Não virá quem está frustrado. Interessa quem tem possibilidade e escolhe o Santos. É o caso dos dois. Não podemos confirmar, tem processo a ser finalizado. Se tudo der certo, vamos confirmar de maneira oficial", revelou.

Willian Arão está de saída do Panathinaikos, da Grécia. O meio-campista se destacou no Brasil atuando pelo Flamengo, mas está no futebol europeu desde 2022.

Na carreira, Arão tem uma quantidade expressiva de títulos. Comemorou três Libertadores, uma como reserva do Corinthians e duas como peça importante do Flamengo. Aliás, no Rubro-Negro carioca, venceu ainda o Brasileirão, a Copa do Brasil, a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana, além de conquistas estaduais.

Na Europa, manteve a escrita de levantar taças, apesar de ser em um ritmo menor. Nos últimos anos, ganhou a Copa da Turquia e a Copa da Grécia.

Na temporada 2022/23, logo após deixar o Flamengo, Willian Arão defendeu o Fenerbahce, da Turquia. Foram 45 apresentações pela tradicional equipe grega, com um gol e quatro assistências.

Depois de apenas uma temporada no Fenerbahce, o meio-campista partiu para defender as cores do Panathinaikos, da Grécia. Na temporada 2023/24, somou 44 jogos, três gols e quatro assistências. No ano seguinte, apresentou uma queda. Atuou em 39 partidas, fez somente um tento e não serviu ninguém.

Igor Vinícius, por sua vez, está de saída do São Paulo. O lateral direito de 28 anos atuou em 14 partidas em 2025 e soma uma assistência. No Santos, ele terá concorrência de Aderlan, que voltou de lesão, e de JP Chermont, jovem visto como ativo de mercado pelo clube. O elenco ainda conta com Gabriel Simples, do sub-20, como opção na posição.

O defensor não tem entrado em campo por estar se recuperando de uma lombalgia. O jogador realizou três ressonâncias no início do tratamento por causa da suspeita de uma inflamação no local, o que foi descartado posteriormente.