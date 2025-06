Lucarelli 'abre leque' na seleção e brinca sobre namorada 'xodó' da torcida

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Jogador mais velho e único medalhista olímpico do atual grupo da seleção brasileira masculina de vôlei, Lucarelli admite que tem buscado auxiliar não apenas os jogadores mais jovens, mas também estar mais próximo do técnico Bernardinho, e faz elogios à nova geração.

Aos 33 anos e remanescente do ouro na Rio-2016, o ponteiro se recupera de uma lesão no ombro direito e esteve fora da primeira semana da Liga das Nações, no Maracanãzinho. O Brasil vai disputar a nova etapa em Chicago, nos Estados Unidos, e hoje enfrenta o Canadá, às 18h (de Brasília).

Acredito que a minha função, agora, é tentar dar alguns conselhos que foram passados para mim quando cheguei. Acho que, em alguns caminhos, por já estar há muito tempo aqui, consigo ajudar, até em questões de logística e organização. Tem um pouco isso e, querendo ou não, acabo conhecendo muitos jogadores dos outros times, então, sirvo também para ajudar na hora de tática, na hora de entender as características de um jogador.

Lucarelli

Após os Jogos Olímpicos de Paris-2024, nomes como Bruninho, Lucão, Leal e Thales se despediram da seleção. Enquanto isso, jovens como Lukas Bergmann, Maicon e Arthur Bento passaram a integrar o grupo, assim como algumas caras novas, exemplo de Chizoba, que estreou no time aos 27 anos.

"Acredito que foi uma das maiores [renovações] que já tivemos. Mudou bastante, chegou gente nova, mas temos jogadores experientes também. Mudou as pessoas do grupo, mas acho que esse início tem demonstrado o quanto a galera está treinando, se dedicando, o quanto todo mundo quer", disse.

"Em duas partidas [derrota para Cuba e vitória sobre Ucrânia] estávamos atrás [por 2 sets a 0], conseguimos buscar e levar para o tie-break. Isso mostra a determinação e a raça do time. Vejo com excelentes olhos essa renovação. Sabemos que, obviamente, temos muita coisa para evoluir, mas estamos no caminho certo".

Em meio à renovação, o novo comportamento de Bernardinho à beira da quadra chama atenção. O técnico que antes mordia a bola e quase rasgava a camisa, se mostra mais calmo, o que até gerou memes nas redes sociais, com comparações entre o que foi batizado de "velho testamento" e "novo testamento".

Quando o jogo começa a ficar pegado, o 'velho testamento' volta (risos). Mas, com certeza, tem mudanças. Acho que ele, por ser muito inteligente, entendeu a necessidade do momento. As pessoas de hoje lidam com a pressão de modo diferente e precisam de outro tipo de estímulo. E ele, sendo uma pessoa que estuda e analisa muito, entendeu que o jeito mais fácil para ele chegar nos meninos é assim. Ele, obviamente, não pode perder a sua característica, o jeito dele, mas conseguiu se adaptar a um modo um pouco mais tranquilo.

Namorada virou 'xodó' da torcida brasileira

Lucarelli namora Sofia Tumminia, de 23 anos. A modelo italiana ganhou a torcida dos brasileiros ao viralizar em uma trend no seu perfil no TikTok, onde tem mais de 12 mil seguidores. No vídeo, ela aponta para Lucarelli em quadra e diz querer o jogador. Na sequência, aparece ao lado dele em um estádio.

A influenciadora também já apareceu nas redes sociais usando uma camisa da seleção. Os fãs brasileiros brincaram com a situação. "Sofia tá muito brasileira", comentou um. "Nossa brasileira", escreveu outro.