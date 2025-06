Kai Kara-France mira feito inédito contra Alexandre Pantoja no UFC 317

Kai Kara-France tem um objetivo claro para o UFC 317: conquistar o cinturão dos moscas (57 kg) e fazer o que ninguém conseguiu até hoje. O neozelandês encara Alexandre Pantoja na luta co-principal do evento, neste sábado (28), em Las Vegas (EUA), e busca se tornar o primeiro atleta a nocautear o atual campeão da categoria até 57 kg.

Apesar da admiração pela trajetória do rival até o topo da divisão, o desafiante não esconde a confiança em seu potencial. Com três nocautes no primeiro round em suas últimas quatro vitórias, ele acredita que está pronto para surpreender e fazer história. O próprio brasileiro já confirmou que irá redobrar a atenção nas mãos do adversário.

"Tenho muito respeito pelo Pantoja, mas a forma como demonstro esse respeito é indo atrás do cinturão - e da cabeça dele. Ele nunca foi nocauteado no UFC, nunca foi parado. Quero ser o primeiro a fazer isso e entrar para a história", afirmou o atleta em entrevista ao portal 'MMA Junkie'.

Revanche em novos tempos

O duelo marca o reencontro entre os dois lutadores. A primeira vez que se enfrentaram foi em 2016, durante o reality 'The Ultimate Fighter', em um combate vencido pelo brasileiro. Desta vez, com o título linear peso-mosca do UFC em jogo, Kara-France destaca que o cenário é completamente diferente.

"Não somos mais os mesmos lutadores de nove anos atrás. É um confronto novo, e o que aconteceu naquela época não é mais relevante. Muita gente nem lembra que lutamos. Aquela luta nem conta nos nossos registros oficiais", ressaltou Kara-France.

Motivado por suas origens M?ori, o representante da Nova Zelândia afirma que essa conexão espiritual tem sido sua principal fonte de energia nesta jornada rumo ao título. Em 2022, ele disputou o cinturão interino, mas acabou superado por Brandon Moreno. Agora, acredita que chegou o momento de conquistar o título absoluto da divisão.

