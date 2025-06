Jornal critica ano de Vini Jr e suas atuações no Mundial: 'Perdeu a faísca, não é mais o mesmo'

O jornal As, da Espanha, criticou o desempenho do atacante Vini Jr neste ano de 2025 pelo Real Madrid. O veículo de comunicação afirmou que o jogador brasileiro "não é o mesmo".

O periódico lembrou que o atleta não balança as redes pelo clube merengue desde o dia 16 de abril, na derrota para o Arsenal, na eliminação nas quartas de final da Champions League. As atuações de Vini Jr no Mundial de Clubes até agora também não escaparam das críticas.

"O brasileiro, que recebia entre elogios e aplausos o 'The Best' (da Fifa) em dezembro de 2024, hoje está longe de repetir o mesmo êxito... ao menos por enquanto. Do jogador mais desequilibrante de LaLiga, aquele que terminou em segundo lugar na última edição da Bola de Ouro, a esta versão do atacante que não brilha mais como antes", disparou o jornal europeu.

"O Mundial de Clubes parecia, e parece, a oportunidade perfeita para que Vini Jr recupere seu brilho e para que Xabi Alonso consiga fortalecer a linha ofensiva. Mas, no momento, o protagonismo mudou de nome: Gonzalo García", continuou a publicação ao se referir ao momento de instabilidade que o craque revelado pelo Flamengo atravessa.

O Real Madrid realizou dois jogos no Mundial de Clubes até o momento. Na estreia, aconteceu um empate de 1 a 1 com o Al-Hilal. Na segunda rodada, o gigante espanhol bateu o Pachuca pelo placar de 3 a 1.

"(Vinicius Jr) Perdeu a faísca. O que antes era desequilíbrio, hoje é frustração. Contra o Pachuca não brilhou, e Bellingham teve que assumir (o protagonismo) na parte ofensiva para garantir a vitória. Mas o jogo, para o que Vinicius pode oferecer, foi sem graça. Um 'Vinicius interrompido'", afirmou o jornal.

Diante do momento do atleta brasileiro, o periódico fez elogios a Gonzalo García, jovem de 21 anos que tem recebido oportunidades do técnico Xabi Alonso, sobretudo nesse período de ausência de Mbappé. O francês está com uma gastroenterite aguda.

"A versão de 2025 do atacante brasileiro não inquieta e nem ameaça (os zagueiros adversários) como antes. Já não se pode falar de um problema pontual...", encerrou o As.