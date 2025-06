Joelinton, do Newcastle, treina no CT do Sport em meio às férias

Em meio ao período de férias da temporada europeia, o meio-campista Joelinton, do Newcastle, tem treinado no CT José de Andrade Médicis, do Sport. O volante, revelado pelas categorias de base da equipe, esteve presente nas dependências do clube nesta terça e quarta-feira.

"Sempre que estou de férias, venho treinar aqui no Clube. Isso tem acontecido em todas as temporadas e tem me dado sorte. Estou muito feliz de voltar para casa, um lugar pelo qual tenho um carinho enorme", disse o atleta.

O jogador está realizando atividades no CT para manter a forma física mesmo durante as férias.

É sempre um prazer te ver por aqui, Big Joe! Nosso CT recebeu mais uma vez o jogador para realizar seus treinamentos durante as férias. Dia de matar a saudade! ???? pic.twitter.com/7ivYHgmfb9 ? Sport Club do Recife (@sportrecife) June 25, 2025

Nesta temporada, o volante venceu a inédita Copa da Liga com o Newcastle. Este foi o primeiro título nacional do clube inglês após 70 anos. Joelinton revelou ter recebido diversas mensagens de torcedores do Sport parabenizando a conquista e agradeceu o carinho.

"Vi todas as mensagens e fiquei muito feliz. Sou muito grato a todos os torcedores que tiraram um tempo para me parabenizar. Me sinto muito orgulhoso de levar o nome de Pernambuco e de representar o Sport lá fora", declarou.

Cria da base do Sport, Joelinton atuou pela equipe profissional do clube entre 2014 e 2015 antes de se transferir ao Hoffenheim, da Alemanha. Pelo Rubro-Negro, disputou 39 jogos e anotou sete gols.