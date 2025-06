Jean Silva sobe o tom após anúncio de luta com Diego Lopes no UFC: "Vou quebrar ele"

Na última terça-feira (24), o Ultimate anunciou um combate que promete movimentar a parte de cima da tabela da categoria dos pesos-penas (66 kg): Jean Silva vs Diego Lopes. Não à toa, os brasileiros foram escalados para protagonizarem a luta principal do 'Noche UFC', programada para o dia 13 de setembro, em San Antonio (EUA). E não demorou muito para que 'Lord' viesse a público se manifestar pela primeira vez sobre o duelo, agora oficial.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o representante da 'Fighting Nerds' esbanjou confiança para a disputa contra Lopes, ao prometer "quebrar" seu adversário. Invicto no Ultimate com cinco vitórias - sendo todas conquistadas pela via rápida -, Jean Silva pode pegar o elevador e sair da 11ª para a segunda posição do ranking caso desbanque Diego em setembro. Um novo triunfo provavelmente aproximaria o brasileiro de uma disputa de título na categoria.

"Rapaziada, que chova dinheiro! Porque dia 13 (de setembro), no 'main event' do Noche (UFC)... Mas fiquem tranquilos. Vou quebrar ele, vou dar uma no 'comedor de lavagem' dele. Estou quietinho na minha. Postei, que estava vindo para Las Vegas para resolver, não falei? Agora resolvi e tenho uma coisa para dizer: eu vou quebrar o Diego Lopes. Vambora!", declarou Silva.

Atrito de bastidores

Em agosto de 2024, quando ambos estavam em momentos distintos de suas respectivas carreiras, Jean Silva relatou um desentendimento com Diego Lopes nos bastidores de um evento. De acordo com 'Lord', seu agora concorrente à época entrou no ambiente em que ele estava e cumprimentou todos os presentes, menos ele próprio, o ignorando completamente. Posteriormente, 'Franja' chegou a questionar a versão do representante da Fighting Nerds, mas já havia virado um alvo do compatriota.

Ausência mexicana

Criado em 2023, o Noche UFC volta a acontecer sem um lutador nascido no México na luta principal. No ano passado, o main event ficou por conta do duelo entre Sean O'Malley (EUA) e Merab Dvalishvili (Geórgia).

A ausência de um representante mexicano no topo do card levanta questionamentos sobre a escassez de nomes locais consolidados na elite do UFC - o que, paradoxalmente, não impediu o evento de se firmar como uma data especial no calendário anual da organização.

Ainda assim, a presença de Diego Lopes - ídolo no México e com um estilo empolgante - pode ser o ingrediente necessário para manter o Noche UFC como uma celebração vibrante e popular entre os fãs hispânicos.

