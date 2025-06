Inter ignora matemática contra River, vence e pegará Flu; argentinos caem

A Inter de Milão deu um bico na até então complicada matemática do Grupo E do Mundial, venceu o River Plate por 2 a 0 com gols de Esposito e Bastoni e, além de garantir vaga nas oitavas de final na liderança isolada da chave, eliminou os argentinos da competição — o Monterrey, que atropelou o lanterna Urawa Reds, também passou.

Os italianos serão rivais do Fluminense na próxima fase, que ocorre às 16h de segunda-feira, em Charlotte. Os brasileiros avançaram na 2ª posição do Grupo F.

Outro classificado da chave, o Monterrey vai encarar o Borussia Dortmund, que liderou o grupo da equipe carioca — o jogo está marcado para as 22h de terça-feira, em Atlanta.

Como ficou o Grupo E

1 - Inter de Milão: 7 pontos

2 - Monterrey: 5 pontos

3 - River Plate: 4 pontos

4 - Urawa Reds: 0 ponto

Matemática destravada

O Grupo E quase foi alvo de uma complexa equação matemática — e o tropeço do River livrou os torcedores de fazer contas.

Se o River empatasse, chegaria aos mesmos 5 pontos de Monterrey e Inter, e os três empatariam nos confrontos diretos entre eles (Monterrey 1x1 Inter, River 0x0 Monterrey e Inter 0x0 River). O Urawa estaria excluído dos cenários, seguindo o regulamento da Fifa.

O segundo critério de desempate seria o saldo de gols dos duelos do trio, que também ficou em igualdade.

A decisão, então, partiria para o terceiro critério: os gols pró. Daí se classificariam diretamente Monterrey e Inter de Milão, já que o River ficou zerado contra os dois adversários.

Como foi o jogo

O 1º tempo teve poucas chances e muitas faltas. O nervosismo deu o tom no Lumen Field, que sediou um duelo até bastante equilibrado, mas sem grandes emoções. Em Los Angeles, por outro lado, o Monterrey iniciou um amasso sobre o Urawa Reds e ultrapassou sul-americanos e europeus — pior para o River, que caiu para 3º da chave.

Na etapa final, a Inter melhorou, "expulsou" Martínez Quarta diante de uma lambança do zagueiro e marcou com Esposito e Bastoni. Os gols decretaram a vitória europeia e, além de sacramentar a eliminação dramática dos argentinos, deixaram a equipe no topo da chave.

Gols e destaques

Ação e reação. O confronto começou cheio de faltas e só foi destravado, de fato, a partir dos dez minutos: pelo lado italiano, Asllani recebeu na entrada da área e errou o alvo, enquanto Mastantuono, em contra-ataque puxado da direita, forçou Sommer a trabalhar na resposta do River.

Mastantuono em ação durante Inter de Milão x River Plate, jogo do Mundial Imagem: Buda Mendes/Getty Images

Argentinos melhoram, mas é a Inter quem assusta. Aos poucos, a equipe de Marcelo Gallardo ganhou campo e passou a acuar o adversário. O problema é que, em uma escapada de Dumfries pela direita, os europeus só não marcaram por detalhe: o ala acionou Barella, que invadiu a ponta da área e rolou para Esposito. O chute do atacante, no entanto, foi desviado providencialmente pela zaga.

Golaço em Los Angeles complica River. O jogo em Seattle caminhava com as duas equipes classificadas, mas o Monterrey mudou a situação ao marcar no outro embate do grupo, contra o Urawa Reds, deixando os argentinos na 3ª posição. Os mexicanos, aliás, abriram 3 a 0 e tomaram a liderança da Inter. Enquanto isso, o 1º tempo no Lumen Field acabou morno e com 16 faltas.

Monterrey aplicou 3 a 0 no Urawa em 45 minutos e ultrapassou tanto Inter quanto River Imagem: YURI CORTEZ / AFP

Uns tentam, outros controlam (e pressionam). Ultrapassado na tabela, o River voltou dos vestiários disposto a atacar — mesmo que de maneira desorganizada. Em meio às investidas, Mastantuono cobrou falta venenosa no bico da área e, por pouco, não viu seus companheiros estufarem as redes no bate-rebate. Os italianos, então, passaram a controlar o jogo a partir da posse e empilharam chances perdidas. Uma delas veio a partir de jogadaça de Lautaro, que deu um drible da vaca em Paulo Díaz e, caprichosamente, acertou a trave de Armani.

Preocupação argentina com expulsão. Martínez Quarta protagonizou uma lambança fatal aos 20 minutos. O zagueiro errou ao dominar um lançamento errado dos rivais e entregou a bola para Mkhitaryan, que deu um toque à frente enquanto disparava. O próprio camisa 28 acertou o meia-atacante da Inter com um carrinho e tomou cartão vermelho direto, dificultando ainda mais a vida de sua equipe.

Esposito marca e agoniza River... Em meio às substituições dos dois técnicos, Esposito balançou as redes e complicou de vez a vida dos comandados de Marcelo Gallardo. O atacante da Inter recebeu de Sucic e, com apenas um domínio, deixou Paulo Díaz na saudade antes de deslocar Armani: 1 a 0.

Esposito, da Inter de Milão, celebra gol marcado sobre o River Plate em jogo do Mundial Imagem: Steph Chambers - FIFA/FIFA via Getty Images

... Bastoni faz e enterra River. A Inter ainda teve tempo de marcar, já nos acréscimos, com Bastoni, que teve (muita) liberdade, deixou a zaga na saudade e deu números finais ao duelo. Os lances finais tiveram empurra-empurra e confusões entre argentinos e italianos — Montiel acabou expulso, e a saída do campo ficou marcada por mais correria.

FICHA TÉCNICA

INTER DE MILÃO 2x0 RIVER PLATE

Data e horário: 25 de junho, às 22h (de Brasília)

Competição: 3ª rodada do Grupo E do Mundial

Local: Lumen Field, em Seattle (EUA)

Árbitro: Ilgiz Tantashev (UZB)

Assistentes: Andrey Tsapenko (UZB) e Timur Gaynullin (UZB)

VAR: Khamis Al Marri (QAT)

Cartões amarelos: Bastoni, Carlos Augusto (INT); Montiel, Lanzini (RIV)

Cartões vermelhos: Martínez Quarta, Montiel (RIV)

Gols: Esposito (INT), aos 26 min do 2º tempo; Bastoni (INT), aos 47 min do 2º tempo

INTER DE MILÃO: Sommer; Darmian (De Vrij), Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella (Carlos Augusto), Asllani, Mkhitaryan e Dimarco (Sucic); Esposito (Sebastiano Esposito) e Lautaro Martínez (Carboni). Técnico: Cristian Chivu

RIVER PLATE: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Paulo Díaz e Acuña; Kranevitter (Constantini), Aliendro (Lanzini) e Meza (Nacho Fernández); Mastantuono, Colidio (Pezzella) e Borja. Técnico: Marcelo Gallardo